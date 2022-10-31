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內地PMI遜預期 恒指跌176點創13年半低 成交第6日破千億 北水8個月最長流入

聯儲局於11月2議息，料將續加息0.75厘，美匯指數曾升至111，於50天線110.9爭持。內地10月製造業PMI跌穿50，遜預期，港股、A股向下，亞股、歐股著遍延續美股上周升勢而向上。恒指再創13年半即市及收市新低，國指見14年低。大市成交連續第六日成交破千億。北水連續第18日流入，創8個月最長。藍籌龍湖（0960）曾跌最多44.66%，創上市以來最大跌幅，收市跌23.78%，創逾5年收市新低。

恒指今早低開32點，早市曾跌最多265點，午後曾倒升最多250點，全日高低波幅516點。

恒指收市跌176點或1.18%，報14687點，大市成交金額1309億元，較上日增加5.11%，是10月25日1434.49億元成交後最多；國指跌90點或1.8%，報4938點。恒生科技指數收報2852點，升1.05%。

藍籌股成交金額656.04億元，佔大市成交50.11%；科指成份股成交金額305.88億元，佔大市成交23.36%；國指成份股成交金額527.7億元，佔大市成交40.31%。

建行（0939）、工行（1398）、阿里巴巴（9988）拖累大市。騰訊（0700）、友邦（1299）、美團（3690）貢獻恒指較多。

藍籌17隻升，55隻下跌，1隻無升跌。比亞迪（1211）升6.04%，收報175.7元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌23.78%，收報10元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股15隻升，14隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報22.8元，升13.43%；跌幅最大的是明源雲（0909）創上市新低，見3.59元，收報3.61元，跌5.74%。

恒指續低於10天線(15655.92點)。科指續低於10天線(3006.29點)。

北水南下合計淨流入52.14億元，較上日增加21.82%，淨流入金額是10月27日55.71億元後最多。北水連續第18日流入，累計流入804.71億元，對上一次連續18日淨流入是2月8日。南水北上合計淨流出90.12億元人民幣，較上日增加343.62%，連續第2日流出，累計流出110.44億元。

三大指數即市表現

恒指曾跌最多1.79%，是10月28日後最大跌幅，當日跌幅為4.26%。今曾低見14597.31點，是2009年4月28日14457.99點後最低。今日收市報14687.02點，是2009年4月28日後收市新低，當日報14555.11點。連跌2日，累計跌740.92點，對上一次連跌2日是10月20日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是10月25日。

科指曾升最多4.83%，是10月25日後最大升幅，當日升幅為6.11%。今曾高見2959.34點，是10月28日2977.91點後最高。今日收市報2852.57點，是10月27日後收市新高，當日報2989.18點。

國指曾跌最多2.19%，是10月28日後最大跌幅，當日跌幅為4.73%。今曾低見4919.03點，是2008年10月27日4792.37點後最低。今日收市報4938.56點，是2005年11月14日後收市新低，當日報4935.04點。連跌2日，累計跌304.3點，對上一次連跌2日是10月20日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是10月10日。

午後消息股表現

BC集團（0863）：當局允許數字資產零售及ETF交易，對業界生態有極大促進作用。收報2.12元，跌3.64%。

香港電訊（6823）進軍親子互動遊樂場，主打科技體能競技遊戲，集團：市場反應正面。收報8.87元，跌2.74%。

龍湖（0960）提前償還2023年到期之部份銀團貸款。退任主席公司股價曾插逾四成，龍湖吳亞軍：3年前已計劃換人。低見7.26元，是2011年10月6日7.05元後最低，收報10元，跌23.78%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，澳博（0880）收報2.45元，升1.24%。冠中地產（0193）收報0.255元，無升跌。廣南（1203）見52周低0.54元，收報0.55元，跌1.79%。三一國際（0631）見52周低6.4元，收報6.44元，跌2.28%。浙江滬杭甬（0576）見52周低4.85元，收報4.87元，跌4.7%。

港交所（0388）：期貨產品市場波動調節機制今恢復。見52周低208.2元，收報209元，跌2.7%。

因有員工新冠檢測呈陽性，美獅美高梅關閉了賭場、酒店餐廳和商店。澳門政府要求全市居民進行強制性的新冠檢測，並封控了美獅美高梅。濠賭股上升，新濠國際發展（0200）見52周低3.82元，收報4.1元，升3.54%；美高梅中國（2282）創上市新低，見3.01元，收報3.16元，升1.61%；澳博（0880）收報2.45元，升1.24%；永利澳門（1128）創上市新低，見2.95元，收報3.13元，升2.62%；銀河娛樂（0027）見52周低33.55元，收報35.85元，升1.85%；金沙中國（1928）見52周低12.5元，收報13.7元，升4.42%。

海爾智家（6690）第3季純利升兩成。創上市新低，見19.52元，收報19.64元，跌3.96%。

贛鋒鋰業（1772）首3季純利大升5倍至147.94億元人幣。收報53.1元，升1.14%。

復星醫藥（2196）第三季純利按年倒退16.2%。收報19.82元，升2.48%。

國泰（0293）紐約飛香港航班復經俄羅斯遠東空域。收報7.12元，跌2.73%。

南方航空（1055）第三季虧損61億元人民幣。收報4.05元，跌4.26%。

中遠海控（1919）收購上港集團及廣州港股份。見52周低8.25元，收報8.47元，跌3.64%。

萬科（2202）第三季利潤跌14%，首三季合同銷售金額降34.3%。創上市新低，見10.02元，收報10.08元，跌10.95%。

比亞迪（1211）上季多賺3.5倍至57.16億元人幣。見52周低161.7元，收報175.7元，升6.04%。

建行（0939）第三季多賺8%，首9個月住房租賃貸款餘額增57%。見52周低4.16元，收報4.17元，跌4.58%。

龍湖（0960）：吳亞軍年齡及身體原因辭任主席，陳序平接任。見52周低7.26元，收報10元，跌23.78%。

石藥（1093）唯一女獨董辭任，董事會變全男班不符上市要求。收報8.07元，跌1.71%。

新華保險（1336）第三季少賺99%，淨利潤僅300萬人幣。創上市新低，見12.04元，收報12.46元，跌5.89%。

康泰清盤，東瀛遊（6882）設專門求職郵箱，承諾會優先處理受影響員工。收報0.77元，跌1.28%。

電盈（0008）斥資1979萬元，增持香港電訊（6823）200萬股。電盈見52周低2.96元，收報3元，跌4.76%。香港電訊（6823）收報8.87元，跌2.74%。

招行（3968）首三季多賺14.2%，淨利息差跌9個基點，不良貸款率升。見52周低25.4元，收報25.8元，跌3.19%。

中石化（0386）首三季少賺5.9%。見52周低3.06元，收報3.1元，跌6.06%。

中交建（1800）第三季少賺8.9%，收入升1.4%。創上市新低，見3.09元，收報3.1元，跌2.52%。

工行（1398）首三季多賺5.6%，不良貸款率降。見52周低3.4元，收報3.41元，跌5.28%。

交行（3328）第三季多賺6.7%，不良貸款餘額增5.34%，按揭逾期貸款率急增。見52周低3.83元，收報3.83元，跌3.04%。

大酒店（0045）：受累疫情，倫敦半島酒店進一步超支，工程預算增至10.2億英鎊。收報6.14元，跌1.29%。

農行（1288）第三季收入跌1%，盈利升6%至685億人幣。創上市新低，見2.23元，收報2.24元，跌3.45%。

比亞迪電子（0285）首三季少賺43%。收報22.8元，升13.43%。

破底股方面

101隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見4.29元，收報4.45元，跌3.89%；碧桂園服務（6098）低見6.52元，收報6.86元，跌7.05%；佳兆業美好（2168）低見1.82元，收報1.84元，跌7.07%；保利物業（6049）低見28.5元，收報29.05元，跌6.14%；世茂服務（0873）低見1.25元，收報1.26元，跌7.35%；華潤萬象（1209）低見22.25元，收報23元，跌2.95%；時代鄰里（9928）低見0.34元，收報0.35元，跌6.67%；融創服務（1516）低見1.31元，收報1.38元，跌4.17%；越秀服務（6626）低見2.28元，收報2.28元，跌4.2%；合景悠活（3913）低見0.74元，收報0.74元，跌7.5%。

163隻股份創52周低，其中十隻包括，中海物業（2669）低見4.76元，收報4.94元，跌3.89%；綠城服務（2869）低見3.22元，收報3.22元，跌7.74%；安踏（2020）低見67.9元，收報69元，跌3.83%；李寧（2331）低見39.95元，收報40.6元，跌4.13%；特步（1368）低見6.96元，收報7.2元，跌3.36%；綠城中國（3900）低見7.07元，收報7.47元，跌13.34%；新城發展（1030）低見1.24元，收報1.26元，跌8.7%；合生（0754）低見5.92元，收報6.3元，升0.32%；金地商置（0535）低見0.42元，收報0.43元，跌1.15%；保利置業（0119）低見1.2元，收報1.23元，跌3.15%。

異動股

上升異動股，包括，江山控股（0295）收報0.074元，升48%；艾美疫苗（6660）收報29.95元，升39.3%；米格國際（1247）收報0.71元，升26.79%；文化傳信（0343）收報0.405元，升26.56%；瑞風新能源（0527）收報0.135元，升15.38%；樂透互娛（8198）收報0.52元，升14.29%；塗鴉智能（2391）收報7.09元，升14.17%；比亞迪電子（0285）收報22.8元，升13.43%；恒偉集團（8219）收報0.245元，升12.39%；瑞聲（2018）收報14.38元，升12.34%。

下跌異動股，包括，深藍科技（1950）收報0.095元，跌33.1%；龍湖（0960）見52周低7.26元，收報10元，跌23.78%；寰宇娛樂（1046）見52周低0.35元，收報0.37元，跌22.11%；粵海投資（0270）見52周低4.9元，收報4.95元，跌18.72%；卡姆丹克（0712）見52周低0.108元，收報0.135元，跌16.67%；國際娛樂（1009）創上市新低，見0.12元，收報0.151元，跌16.11%；馬鞍山鋼鐵（0323）見52周低1.24元，收報1.26元，跌14.29%；綠城中國（3900）見52周低7.07元，收報7.47元，跌13.34%；中創新航（3931）創上市新低，見19.48元，收報20元，跌12.28%；海螺創業（0586）見52周低11.52元，收報11.58元，跌12.27%。

 

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