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數字資產交易所HKD.com歡迎虛擬資產政策宣言 冀可獲資金支持

今日政府發表有關虛擬資產在港發展的政策宣言，香港數字資產交易所（HKD.com）創辦人兼行政總裁楊凱文表示，樂意港府同監管機構緊密合作，保障投資虛擬資產用戶，增大投資者的信心。而港府考慮對零售業務虛擬交易合法化令公司感得鼓舞。由於現時公司仍在投資階段，冀可獲得政府的資金支持，展望2023年上半年收支平衡。

楊凱文指，若政府日後對虛擬資產服務提供者的法定發牌制度門檻較高，公司未獲發牌，則在港從事投術研發，現時公司主要以零售客戶為主。公司正在申請虛擬資產服務提供商牌照(VASP)，他指，牌照是志在必得。

此外，公司計劃拓展傳統金融市場，開展證劵交易平台，雖然市場競爭大，楊凱文認為，公司的認受性可吸引投資者。

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