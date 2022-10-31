今日政府發表有關虛擬資產在港發展的政策宣言，香港數字資產交易所（HKD.com）創辦人兼行政總裁楊凱文表示，樂意港府同監管機構緊密合作，保障投資虛擬資產用戶，增大投資者的信心。而港府考慮對零售業務虛擬交易合法化令公司感得鼓舞。由於現時公司仍在投資階段，冀可獲得政府的資金支持，展望2023年上半年收支平衡。