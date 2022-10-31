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虛銀PAOB逾3成貸款貿易額與內地相關

金融壹賬通（6638）旗下平安壹賬通銀行(PAOB)行政總裁費軼明於金融科技週上透露，今年1月至9月間，平安壹賬通銀行的客戶貸款申請中、有35%的貿易額與內地的貿易相關，當中有75%來自大灣區。他指出，商業數據通(CDI)開通後，銀行可以透過官方的電子化框架，掌握客戶更多貿易業務數據，有助加快及更有效向中小企客戶審批貸款。

他又指，過往PAOB與貿易通合作，中小企客戶毋需向PAOB提供財務報表及交易資料，只需要授權PAOB使用貿易通的數據庫，便能透過其過往的貿易交易紀錄，決定是否向該中小企批出貸款，快至數天便能完成審核。

根據PAOB最新數據，截至6月底止，於PAOB已審批貸款的客戶中，近30%客戶為首次獲得銀行批出貸款。曾獲得其他銀行貸款的PAOB中小企客戶之中，77%為首次獲銀行批出無抵押貸款。

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