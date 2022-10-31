他又指，過往PAOB與貿易通合作，中小企客戶毋需向PAOB提供財務報表及交易資料，只需要授權PAOB使用貿易通的數據庫，便能透過其過往的貿易交易紀錄，決定是否向該中小企批出貸款，快至數天便能完成審核。

根據PAOB最新數據，截至6月底止，於PAOB已審批貸款的客戶中，近30%客戶為首次獲得銀行批出貸款。曾獲得其他銀行貸款的PAOB中小企客戶之中，77%為首次獲銀行批出無抵押貸款。

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