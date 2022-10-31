歐元區19國10月能源價格按年升41.9%，較9月的40.7%升幅進一步向上。此外，食品及煙酒價格按年升13.1%，較9月的11.8%升幅進一步加劇。

雖然天然氣價格近期由歷史高位回落，不過剔除波動較大的能源及食品價格，歐元區10月核心通脹率按年升幅達6.4%，較9月的6%升幅加快，反映物價壓力趨於廣泛。歐洲央行的存款利率目前為1.5厘，預計將在明年達到略低於2.9厘的峰值，與歐洲央行上周四政策會議後約2.6厘的預期相比顯著上調。

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