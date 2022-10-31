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港澳資金結算首日運作暢順 正與港金管局合作拓展服務

澳門金融管理局公布，港澳跨境港元即時支付系統互通安排於今日起實施，兩地銀行跨境港元資金結算首日運作暢順。該局指，將與香港金管局合作，鼓勵銀行加入互通安排，並探討逐步拓展相關服務。有關互通安排，有助推進港澳兩地金融市場互聯互通，從實務上融入粵港澳大灣區的協同發展。

澳門金融管理局表示，於2020年10月推出了澳門的「港元即時支付結算系統（HKD RTGS）」，讓澳門銀行向市民和商戶提供更安全、更高效的澳門港元即時跨行轉賬結算服務。系統投入服務兩年來，已處理了近7000億港元的交易。澳門HKD RTGS對即時跨行轉賬結算的標準化處理，為實現港澳跨境港元即時支付系統互通安排，提供了必要基礎。隨著今日落實互通安排，使銀行可透過這一渠道，進行更安全高效的跨境資金結算，在疫情持續下，更好地回應港澳兩地經濟商務活動的金融服務需求。

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