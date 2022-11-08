上述人士說，儘管動態清零政策的影響日益加深，但中國官員仍在謹慎行事，這意味著要使社會回歸到新冠疫情暴發前的正常水平還有很長的路要走，全面恢復至疫情前水平可能會需要等到接近明年年底的某個時候。

在放鬆對境外旅客的入境管制方面可能先取得進展。報道指，參與討論的人士說，中國政府可能會在明年初進一步減少入境旅客的酒店隔離天數，從目前的七天集中隔離加三天居家健康監測，減少到總共七天。

據知情人士透露，在國內，官員們已通知一些零售企業，最早可能在本月減少新冠核酸檢測的頻率，部分原因是大規模核酸檢測的成本較高。

儘管如此，上述知情人士稱，領導層認為今年很難頒布更廣泛放鬆防疫要求的措施。許多防疫措施將保持不變。中國仍將積極采取行動，通過大規模核酸檢測和封控來撲滅哪怕是小范圍的疫情。人們仍然需要使用手機上的健康碼才能進入公共場所，入境中國的旅行者會面臨隔離和多輪核酸檢測。

消息人士表示，中國衛生官員已經在密切關注香港、日本和韓國的死亡率以及公眾反應，這些國家和地區與中國文化同源，且當地政府不久前還在實施類似的嚴格防疫措施。其中一位參與討論的知情人士說，「中國的重新開放將有序進行。將分區域、分行業逐步啟動，這個與與西方的情況不同」。比如，政府可能會在主要商業中心放寬防疫政策。

據知情人士稱，最近幾個月，中國官員與世衛(WHO)保持密切聯系，關注WHO為新冠疫情確定的警報級別。如果WHO調整評估結果，將為中國改變政策提供更多回旋餘地。知情人士稱，屆時中國政府可能開始推動更大力度放鬆防疫措施，并調整國內輿論對于新冠疫情的說法，實際相當于宣布在抗擊新冠病毒上取得勝利。

上述知情人士表示，中國正在考慮的一個計劃是，一旦WHO對新冠的歸類發生變化，該國將開始把新冠作為「乙類」 傳染病對待。中國一直對新冠採取甲類傳染病的預防、控制措施，這要求採取更嚴格的公共衛生措施。不過，即使採取了這樣的措施，中國恢復到疫情前活動水平所需要的時間也可能要長得多，也許是一年。

知情人士中的一些人表示，中國政府正計劃今年晚些時候開展一場為健康狀況脆弱的群體接種疫苗的活動，目標是讓95%的60歲或以上人群接種兩劑疫苗。11月初的最新政府數據顯示，中國86%的老年人口已接種兩劑疫苗，整體人群的兩劑疫苗接種率為90%。

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