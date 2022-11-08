港元現報7.8498元無升跌，曾貶值最多2點子，報7.85元，亦曾升值最多1點子，報7.8497元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌9.04點子至1.45012%；1星期HIBOR跌23.01點子至2.23952%；2星期HIBOR跌20.41點子至2.48976%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.05點子至4.79827%；6個月期HIBOR升6.38點子至5.09827%；12個月期HIBOR升3.1點子至5.44268%。

美元指數現報110.314升值0.194點或0.18%。

美元1個月期LIBOR報3.85814%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7049%，連續4日擴闊，利差是2022年10月20日後最低，當日差距為-0.7245%。

對上一次連續4日擴闊，是2022年10月05日，當日利差報-0.6785%。

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