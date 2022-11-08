文章日期：2022年11月8日 11:22
前美國總統特朗普表示，將於11月15日在海湖莊園發布重大消息(big announcement)，「我們不希望任何事情削弱明天的重要性」。
早前，他在艾奧瓦州的集會上表示，自己「非常，非常，非常有可能」再度向白宮衝刺。
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