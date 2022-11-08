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恒指半日跌7點 科指跌0.75% 心泰醫療上市半日微升0.17%

內地股市向下，連帶港股亦反覆偏軟，恒指今早高開44點，高位升123點，其後倒跌跌最多166點，半日高低波幅289點。

恒指半日跌7點或0.04%，報16588點，大市成交金額616億元；國指跌19點或0.35%，報5616點。恒生科技指數收報3371點，跌0.75%。

藍籌股成交金額74.01億元，佔大市成交12.01%；科指成份股成交金額143.14億元，佔大市成交23.23%；國指成份股成交金額204.69億元，佔大市成交33.22%。

平保（2318）、比亞迪（1211）、李寧（2331）拖累大市。京東（9618）、匯控（0005）、友邦（1299）貢獻恒指較多。

藍籌57隻升，15隻下跌，1隻無升跌。信義光能（0968）升1.87%，收報9.26元，是升幅最大的藍籌，海底撈（6862）跌2.81%，收報15.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，24隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報10.82元，升4.24%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報84.65元，跌9.61%。

恒指續高於10天線(15626.34點)、20天線(15940.88點)，低於50天線(17470.93點)。科指續高於10天線(3092.02點)、20天線(3109.8點)，50天線(3534.64點)。

北水南下合計淨流入18.46億元，較上日減少62.32%，連續第24日流入，累計流入1159.73億元，對上一次連續24日淨流入是2021年1月25日。南水北上合計淨流出20.77億元人民幣，較上日減少48.48%，連續第2日流出，累計流出61.09億元。

龍光（3380）在開曼、香港被提清盤呈請，曾挫15%。收報0.435元，跌12.12%。

津上機床（1651）公布業績。收報6.97元，無升跌。

心泰醫療（2291）上市，定價29.15元。收報29.2元，升0.17%。

寶尊電商（9991）：5000萬美元購The Gap滬、台公司 獲大中華獨家產銷權。收報11.06元，跌1.07%。

eprint（1884）以1元轉售餐飲店「桔梗」母企四成股權，由股東轉做債主。收報0.24元，無升跌。

1957 & Co.（8495）第三季純利按升1.8倍至650萬元。收報0.26元，無升跌。

吳亞軍再斥3900萬購入龍湖（0960）優先票據。收報13.56元，升0.59%。

日清食品（1475）3.5億人幣收購旗下製造商珠海永南餘下三成股權。收報6.3元，升2.77%。

黃光裕旗下公司申報減持國美（0493）0.3%，套現1363萬。收報0.142元，無升跌。

吉利（0175）10月銷量升36%，純電升3.4倍，極氪增49.8倍，首次單月過萬。收報10.84元，升0.18%。

佳明（1270）：明翹滙賣樓收入入帳，中期淨溢利升近20倍。收報0.73元，跌1.35%。

中信國際電訊（1883）及中電訊（0728）旗下公司投得澳門5G牌，1年內提供服務。中信國際收報2.41元，跌0.41%。中電訊（0728）收報2.79元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，巨子生物（2367）創上市新高，見34.65元，收報33.45元，升6.19%；康德萊醫械（1501）創52周高，見30.9元，收報30.85元，升0.98%；中渝置地（1224）創52周高，見2.08元，收報2.01元，升2.55%；山高控股（0412）創52周高，見4.8元，收報4.53元，升6.84%。

破底股方面

7隻股份創上市新低，包括銀城國際（1902）低見0.159元，收報0.223元，跌68.59%；東曜藥業（1875）低見2.35元，收報2.45元，跌3.16%；順豐房託（2191）低見2.55元，收報2.56元，跌1.16%；稻草熊（2125）低見0.88元，收報0.89元，跌8.25%；港龍中國地產（6968）低見1.48元，收報1.53元，跌12.07%；弘陽地產（1996）低見0.28元，收報0.29元，跌26.58%；玄武雲（2392）低見3元，收報3.03元，跌10.09%。

5隻股份創52周低，包括檳傑科達（1665）低見0.7元，收報0.7元，跌1.41%；亞洲聯合基建（0711）低見0.54元，收報0.54元，跌1.82%；興勝創建（0896）低見0.96元，收報0.96元，跌9.43%；北大資源（0618）低見0.1元，收報0.105元，跌4.55%；惠記（0610）低見1.35元，收報1.37元，跌0.72%。

異動股

上升異動股，包括，瑞爾集團（6639）收報7.33元，升14.53%；祖龍娛樂（9990）收報3.41元，升12.91%；三葉草生物（2197）收報2.68元，升12.13%；遠大中國（2789）收報0.028元，升12%；愛高集團（0328）收報0.04元，升11.11%；太陽城集團（1383）收報0.081元，升10.96%；佳兆業健康（0876）收報0.092元，升10.84%；彌明生活百貨（8473）收報0.152元，升10.14%；東銀國際（0668）收報0.215元，升9.69%；恒盛地產（0845）收報0.127元，升9.48%。

下跌異動股，包括，銀城國際（1902）創上市新低，見0.159元，收報0.223元，跌68.59%；弘陽地產（1996）創上市新低，見0.28元，收報0.29元，跌26.58%；皇璽餐飲集團（8300）平上市低位0.015元，收報0.015元，跌25%；壹賬通金融科技（6638）收報1.86元，跌14.29%；喆麗控股（2209）收報0.52元，跌13.33%；龍光地產（3380）收報0.435元，跌12.12%；港龍中國地產（6968）創上市新低，見1.48元，收報1.53元，跌12.07%；霸王（1338）收報0.038元，跌11.63%；零跑（9863）收報19.74元，跌11.28%；佳民（8519）收報0.017元，跌10.53%；玄武雲（2392）創上市新低，見3元，收報3.03元，跌10.09%。

 

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