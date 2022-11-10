摩根大通發表報告指，鑒於該交易所與其姊妹交易公司Alameda Research及加密貨幣生態系統其餘部分之間的相互影響，可能會出現「一連串的追加保證金通知」。

報告指，「讓Alameda Research和FTX崩盤引發的加密貨幣去槓桿新階段變得更成問題的是，幣圈資產負債表較強、能夠拯救那些低資本、高槓桿者的實體數量正在減少。」

摩根大通策略師指出，通過比特幣的生產成本就能衡量出比特幣還會下跌多少。其生產成本主要是運行比特幣網絡的強大計算機所需的電力。「目前，這個生產成本為15,000美元，但可能會重新回到夏季的13,000美元低點。」

有直接知情人士向《彭博》透露，Bankman-Fried告訴FTX.com投資者，如果沒有注資，該公司就需要聲請破產。

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