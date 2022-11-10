林鄭表示，自己於2018年10月就提出「明日大嶼」計劃，但由於當時的政治爭拗導致立法會無法達成共識，單單一個人工島填海項目的研究，就花了20個月的時間，才在立法會申請到撥款。可以想像，如果早兩年提出「北部都會區」，可能也會遭遇同樣的命運。故此，在香港國安法頒布實施及落實「愛國者治港」後，她認為時機合適，就推出了「北部都會區」計劃。

被問及粵港澳大灣區如何進一步融合發展，林鄭認為，作為一個綜合經濟體，如果要發展得好，就一定要做到人流、物流、資金流、信息流通。她指出，近年粵港澳大灣區已經打通了稅務、藥械通等脈絡，但仍有很多方面需要打通，如果能夠短期內實現，未來五年將會是一個很關鍵的發展期，不僅能幫助粵港澳大灣區11個城市發展，亦能幫助國家高質量發展，對整個亞洲都有很大影響。

對於香港未來的發展，林鄭認為，香港應該有更大的作為，想得更大膽和長遠一些，如中共二十大報告中提到的「破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題」。其次，她認為香港要有更大的擔當。目前國際形勢更趨複雜嚴峻，作為外向型「國際聯繫人」，香港要有為國家服務的擔當。她又認為，香港應該更加積極融入國家發展大局，不能只看深圳河以南香港的發展，更要望向深圳河以北，整個大灣區，特別是深圳和香港的雙城發展。「我們不能太『小心眼』，只看自己可以做多少生意。應該比較長遠、比較策略性地去融入國家發展。」

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