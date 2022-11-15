港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升4.94點子至3.07452%，是11月8日後最高，當日報3.15321%。
港元現報7.836元升值1點子，曾貶值最多9點子，報7.837元，亦曾升值最多14點子，報7.8347元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升20.41點子至2.85143%；1星期HIBOR升12.77點子至2.87185%；2星期HIBOR升12.7點子至2.90351%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升3.63點子至5.00964%；6個月期HIBOR升1.93點子至5.26548%；12個月期HIBOR升0.39點子至5.52339%。
美元指數現報106.972升值0.312點或0.29%。
美元1個月期LIBOR報3.87529%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8008%，連續2日收窄，利差是2022年11月08日後最高，當日差距為-0.7055%
對上一次連續2日收窄，是2022年10月31日，當日利差報-0.6315%。
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