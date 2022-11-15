融創房地產集團曾在11月11日於上海證券交易所發布有關其境內債的重大事項公告，指因重大事項存在不確定性，為保證公平信息披露，維護投資者權益，根據上交所規定，公司申請將公司債券自昨日（11月14日）開市起停牌。

涉及停牌的境內債券包括「H融創05」、「H融創07」、「PR融創01」和「20融創02」。融創指，停牌期間將根據相關規定推進各項工作，及時履行信息披露義務，復牌時間另行公告。此外，融創中國此前遭商人陳淮軍提出清盤呈請，將在明日（11月16日）上午9時30分接受清盤呈請聆訊。

此前，富力地產（2777）、龍光集團（3380）都已提出境內債重組，當中富力近日（11月10日）公布，獲債權人同意將包括「H16富力4」、「16富力05」、「16富力06」、「16富力11」、「18富力08」、「18富力10」、「19富力01」及「19富力02」共八隻債券續期，其中「19富力01」在完成是次債券兌付工作后債券餘額為零，將摘牌。富力指，在展期通過後，8筆債券加權平均到期期限從約 4 個月成功延長至3年以上，認為整體展期事項能夠有效緩解公司流動資金壓力，有利於改善公司整體財務狀況，促進公司長期穩定可持續發展。

至於龍光早前則傳出正推進境內債務全面重組展期，已於11月3日向機構投資人提交一份重組方案。

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