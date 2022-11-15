聯儲局官員鷹派言論拖累美股，恒指今早高開46點後，曾倒跌最多67點，雖然其後公布的內地數據遜預期，但中美兩國關係破冰預期推高大市，恒指高位曾升644點，高見18264.02點，是9月21日後最高。半日高低波幅712點。科指曾高見3801.36點，是9月21日後最高；國指曾高見6237.71點，是10月6日後最高。北水轉流入。
恒指半日升637點或3.62%，報18257點，大市成交金額1097億元；國指升255點或4.27%，報6234點。恒生科技指數收報3796點，升6.81%。
藍籌股成交金額506.48億元，佔大市成交46.16%；科指成份股成交金額324.34億元，佔大市成交29.56%；國指成份股成交金額455.93億元，佔大市成交41.56%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。潤地（1109）、中生製藥（1177）、碧桂園（2007）拖累大市。
藍籌64隻升，9隻下跌，0隻無升跌。阿里巴巴（9988）升11.05%，收報78.9元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌8.28%，收報2.99元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報121.8元，升19.76%；跌幅最大的是聯想（0992）收報6.7元，升0.75%。
恒指續高於50天線(17203.63點)。科指續高於50天線(3458.05點)。
北水南下合計淨流入12.23億元，終止連續2日流出。南水北上合計淨流入57.99億元人民幣，較上日減少65.07%，連續第3日流入，累計流入370.67億元。
碧桂園（2007）折讓17.79%，2.68元配股，籌38億。券商︰碧桂園突配股感意外，惟政策支持超配股負面影響。收報2.99元，跌8.28%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，法拉帝（9638）收報20.8元，無升跌。興勝創建（0896）收報0.99元，跌1.98%。金山軟件（3888）收報27元，升6.72%。敏華控股（1999）收報6.47元，升4.52%。高鑫零售（6808）收報1.74元，升3.57%。騰訊音樂（1698）收報17.66元，升3.88%。
皓文（8019）確認上周三監管機構到過辦事處。收報0.58元，跌3.33%。
電視廣播（0511）（TVB）主席許濤表示，TVB擬擁抱科技、大數據及移動互聯網的機遇。收報3.4元，升3.98%。
舜宇（2382）斥11.1億元人民幣入股重慶螞蟻消費金融，持6％股權。收報95.7元，升7.17%。
阿里（9988）減持商湯（0020）8000萬股套現逾1.4億。收報78.9元，升11.05%。商湯（0020）收報1.83元，升4.57%。
零跑汽車（9863）第三季交付量增1.8倍，收入增3.9倍。收報20.85元，跌0.71%。
名創優品（9896）首季純利增1.6倍，經調整淨利潤率、毛利率創新高。創上市新高，見17.88元，收報17.76元，升31.56%。
破頂股包括，名創優品（9896）創上市新高，見17.88元，收報17.76元，升31.56%；三生製藥（1530）創52周高，見7.52元，收報7.18元，跌3.75%；石藥集團（1093）創52周高，見10.36元，收報10.12元，跌0.2%；華潤醫藥（3320）創52周高，見6.56元，收報6.3元，跌2.17%；呷哺呷哺（0520）創52周高，見7.55元，收報7.15元，升7.84%；石藥（1093）創52周高，見10.36元，收報10.12元，跌0.2%；中國互聯網投資（0810）創52周高，見16.1元，收報15.84元，升5.88%。
4隻股份創上市新低，包括聖諾醫藥（2257）低見55.65元，收報56.45元，跌0.53%；新世紀醫療（1518）低見0.47元，收報0.47元，跌6%；皓天財經（1260）低見0.151元，收報0.151元，跌1.95%；多想雲（6696）低見1.59元，收報1.64元，跌0.61%。
6隻股份創52周低，包括麗展（0488）低見1.79元，收報1.84元，升2.22%；神冠控股（0829）低見0.25元，收報0.255元，跌1.92%；康健（3886）低見0.3元，收報0.32元，升6.67%；錦藝集團（0565）低見0.165元，收報0.165元，跌9.84%；華新手袋（2683）低見0.275元，收報0.285元，跌3.39%；贏家時尚（3709）低見9.1元，收報9.35元，升2.52%。
異動股
上升異動股，包括，正商實業（0185）收報2.27元，升86.07%；WAC（8619）收報0.045元，升40.63%；永勝醫療（1612）收報0.78元，升39.29%；協鑫新能源（0451）收報1.42元，升36.54%；上坤（6900）收報0.064元，升36.17%；中國有贊（8083）收報0.174元，升34.88%；名創優品（9896）創上市新高，見17.88元，收報17.76元，升31.56%；BC科技（0863）收報3元，升29.31%；通達（0698）收報0.128元，升28%；快狗打車（2246）收報5.22元，升27.01%。
下跌異動股，包括，錦藝集團（0565）見52周低0.165元，收報0.165元，跌9.84%；澳洲成峰高教（1752）收報0.073元，跌8.75%；碧桂園（2007）收報2.99元，跌8.28%；麗豐控股（1125）收報4.59元，跌8.02%；YEAH YEAH GROUP（8082）收報0.023元，跌8%；培力控股（1498）收報1.05元，跌7.89%；永旺（0984）收報0.96元，跌7.69%；開拓藥業（9939）收報0.71元，跌6.8%；龍光地產（3380）收報0.97元，跌6.73%。
其他報道
傳石家莊連花清瘟膠囊斷貨 以嶺藥業：盡全力保市場供應 無計劃加價
內地10月工業增加值增5% 零售倒跌固投降 齊遜預期 國統局稱經濟延續恢復態勢
何時放寬至「0+0」？李家超：防疫政策方向清晰 不再討論形容「0＋幾多」
恒指高開46點 碧桂園跌10.7% 科指跌0.14% 商湯跌3.43%
港股ADR跌24點 夜期高水161點 美期向上 敏華、騰訊音樂等業績