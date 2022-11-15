聯儲局官員鷹派言論拖累美股，恒指今早高開46點後，曾倒跌最多67點，雖然其後公布的內地數據遜預期，但中美兩國關係破冰預期推高大市，恒指高位曾升644點，高見18264.02點，是9月21日後最高。半日高低波幅712點。科指曾高見3801.36點，是9月21日後最高；國指曾高見6237.71點，是10月6日後最高。北水轉流入。