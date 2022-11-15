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奶粉股健合首三季收入升13%

健合（H&H）（1112）公布截至9月底的首三季總收入按年增長13.4%至91.844億元人民幣（下同），按同類比較基準則按年升7.8%，主要因中國內地、澳洲及新西蘭（澳新市場）成人營養及護理用品分部的穩健增長、寵物營養及護理用品業務持續的強勁升勢，以及嬰幼兒營養及護理用品分部日趨穩定。

集團預告，受到成人營養及護理用品、寵物營養及護理用品分部維持增長勢頭，以及嬰幼兒營養及護理用品分部進一步回穩，2022全年的收入增長仍有望按年擴大。但受到通貨膨脹上升及供應鏈挑戰繼續使利潤率受壓，尤其是SolidGold面臨原材料成本壓力，大宗商品價格於近數月大幅上漲，並可能於中短期內持續上漲。集團正在通過優化產品及渠道組合、提高部分產品的價格，當中寵物營養及護理用品分部於今年稍早時間已實施加價，以及通過提高開支效益及替代採購以應對有關利潤率壓力。

按地區分類，內地收入按同類比較基準按年增長7.3%至67.867億元，澳新市場按同類比較基準按年增長20.6%至10.881億元﹔北美市場按同類比較基準按年增長20.2%至8.66億元﹔其他區域按同類比較基準按年跌10.2%至4.436億元。

按產品分類計，按同類比較基準嬰幼兒營養及護理用品收入按年跌1.4%至47.487億元，其中嬰幼兒配方奶粉按年跌2.2%至36.348億元、益生菌補充品按年升14%至7.938億元、其他嬰幼兒產品按年跌20.8%至3.201億元﹔此外成人營養及護理用品收入按年升20.8%至33.682億元、寵物營養及護理用品收入按年升26.1%至10.675億元。

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