文件顯示，第三季橋水對三家造車企業均有增持，其中對蔚來（9866）的持倉升幅最大，較次季增6.6%至589.2萬股，對理想汽車（2015）和小鵬汽車（9868）的持倉則分別微升0.3%和0.4%，至327.7萬股和216.2萬股。

第二季橋水清倉阿里巴巴和京東美股，第三季繼續清倉。另一方面，拼多多持股按季大增5.3%至506.7萬股，其他互聯網中概股中，橋水對百度（9888）的持倉按季減近兩成至92.1萬股；增持騰訊音樂（1698）逾5%至317.6萬股；對愛奇藝的持倉按季亦增逾5%至155.7萬股。

隨著美國在今年第三季打出「晶片牌」，中美科技戰升溫，橋水基金年內首次持有台積電20.7萬股，同時大舉加倉中國房地產中介龍頭貝殼找房，按季增持幅度超過三成至403.3萬股。

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