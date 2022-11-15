大市全日沽空金額312.23億元，較上日增加0.06%，沽空比率為15.22%，是11月9日後最高，當日報16.27%。
沽空金額最多股份為，阿里巴巴（9988）34.05億元，較上日增加141%，其次為騰訊控股（0700）27.7億元，增加65%、盈富基金（2800）23.23億元，增加802%。宣布配股的碧桂園（2007）亦增加44%，至12.08億元。恒生中國企業（2828）、京東（9618）、美團（3690），兩隻科指ETF亦打入十大。另外，受惠成交上升的港交所（0388）亦以9.47億元打入十大，但沽空金額較上日減少5%。
沽空比率最高的十大股份以ETF為主，最多的是南方恒指ＥＴＦ（3037），排第十的盈富基金（2800）沽空比率達65.13%。
藍籌當中，沽空比率最高的是中升（0881），達40.52%，而在上面打入沽空金額十大的京東（9618）則排第七，比率29.7%。碧桂園未上榜，反而龍湖（0960）排第十，佔27.81%。
科指方面，沽空比率最高的是京東，達29.7%，今日公布季績的金山軟件（3888）排第五，達20.98%。理想（2015）、騰訊（0700）以16.28%及15.68%，排第九及十。
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