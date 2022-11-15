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賀一誠：深合區有逾40集成電路企業運作 金融業加快債市基建發展   

澳門特首在新一份施政報告內，首次就澳門及橫琴結合發展的深度合作區最新建設作出披露。他提到，深合區已經引入廣東兩大集成電路產業基金，已集聚超過40家集成電路設計企業在深合區實際運作。當局會積極推進半導體芯片製造項目落地。同時擬開展元宇宙產業招商工作，加快產業佈局和企業集聚，打造元宇宙超級試驗場。

他進一步稱，澳門與深合區合作推動澳門科研人員申報國家級科技計劃，支持澳門科研項目在深合區開展聯合研發及成果轉化。同時，會在區內推動國際科創資本到深合區設立私募基金。加快推進類腦智能超算中心建設。

此外，在產業多元化方面，賀一誠指，在現代金融業將先以債券市場、財富管理、融資租賃、人民幣清算、私募基金和綠色金融為發展重點，並建設聯通世界、服務國家「雙循環」新發展格局的對外金融服務平台，特別是中葡金融服務平台。當局擬盡快出台鼓勵來澳發債的補助政策，加快證券法及相關配套法規的制訂工作，完善私募基金相關法規，藉此推動私募基金業務發展。澳門亦擬推出第二階段快速支付系統，力爭完成構建金融基建數據中心。在優化債市基建法面，將開展與國際中央證券託管機構（ICSD）的對接工作，適時推出與債券相關的產品及增值服務，擴大國際投資者規模。

在其他新產業發展方面，賀一誠續稱，澳門提出加快大健康產業發展，加強與北京協和醫院合作，以建設國家區域醫療中心為契機，致力發展面向粵港澳大灣區及周邊地區的區域性的腫瘤治療、醫學美容及其他專科治療服務。同時正擬完善相關法律法規，建立和完善醫療器械、化妝品、醫藥產品監管制度，並引進有關企業，集聚專業人才。另計劃進一步發揮粵澳合作中醫藥科技產業園的平台作用，持續運用「以醫帶藥」模式，推動中醫藥國際化。

 

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