公司解釋，期內大幅虧損主要由於對金山雲的投資計提減值撥備。截至今年9月底，公司持有在納斯達克掛牌的金山雲若干普通股，金山軟件觀察到於金山雲之投資的可收回金額受到金山雲股價低迷及近期財務表現的重大影響，遂作出減值評估，並計提減值虧損稅前64.86億元。

期內來自辦公軟件及服務業務的收益為10.041億元，按年升25%，較季增長9%。來自網絡遊戲及其他業務收益為8.32億元，按年升18%，按季倒退18%。

金山軟件今日收報26.25港元，升3.8%。

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