季內該集團在線音樂服務及社交娛樂服務的月活躍用戶分別有5.87億及1.55億戶，按年跌7.7%及24.4%。在線音樂服務及社交娛樂服務的付費戶則分別有8530萬及740萬名，分別按年增長19.8%及下跌26%。單個在線音樂服務及社交娛樂服務的月均收入則達8.8元及177.3元，分別按年跌1.1%及增加8.2%。音樂訂閱收入為人民幣22.5億元，按年增長18.3%，主要受惠於付費用戶數增長19.8%所致。

隨著社交娛樂服務收入下降，使收入分成成本下降，因此營業成本按年下降9.7%至49.6億元。受惠於內容成本的有效控制，以及經營成本效率改善，同時受益於廣告服務和數字專輯銷售收入增長，季內的毛利率按年增加3個百分點，達到32.6%。

公司解釋，季內由於受到宏觀泛娛樂行業變化導致部分低活躍用戶流失，以及聚焦提升商業化效率而採取的成本優化措施影響，致在線音樂移動端月活躍用戶數同比下降。但是旗下QQ音樂平台實現移動端日活躍用戶數的同比持續提升。在線音樂付費用戶實現持續強勁增長，推動付費率再創新高，單個付費用戶月均收入也持續環比提升。

但是季內，受宏觀環境的影響，社交娛樂服務移動端月活躍用戶數和付費用戶數同比下降。集團將繼續進行產品創新並加強在音頻直播、業務出海、虛擬互動內容等更多社交娛樂垂類領域的探索，持續提升競爭力。

該集團執行董事長彭迦信指，在線音樂訂閱收入同比提升，推動了在線音樂服務收入季內實現健康增長。同時因應複雜多變的宏觀環境，集團推行有效的成本優化措施和經營效率提升，也進一步幫助改善盈利水平。基於對發展前景的信心，截至第三季尾，集團已經完成超過8億美元股份回購。

其他報道

有線寬頻推78台「HOY資訊台」 下周一開播

南方航空上10月客運力按年跌近5成

賀一誠：深合區有逾40集成電路企業運作 金融業加快債市基建發展

大市沽空比率升至4日高 阿里沽空額增1.4倍 碧桂園增44% 港交所減5%

匯豐新加坡新總部開業 祈耀年：有志在當地大力發展業務

金山軟件第三季轉蝕60億元人幣 金山雲持股撥備65億

賀一誠：監督博企增非博彩元素 爭取非博彩業佔GDP約六成比重

和黃醫藥：作戰略轉變冀加快盈利 通過合作在中國境外商業化

內地金融高層據報進一步減薪 縮小與基層員工人工差距 以響應共同富裕

恒指再創2個月高 收市升723點 3日累升2262點 成交再逾2000億 北水轉流入

會財局：中期查察16間類別B及C 不滿意質素欠佳有重大過失

河南開封據報擬購恒大帝景項目1050套房源作保租房

滬深三大指數午後大漲 滬指升1.64%

長江存儲等逾30間中企據報下月或遭美國列入貿易黑名單

河南開封據報擬購恒大帝景項目1050套房源作保租房

滬深三大指數午後大漲 滬指升1.64%

歐洲晶片廠稱會遵守美國對中國的半導體出口管制 惟強調不想撤出中國

長江存儲等逾30間中企據報下月或遭美國列入貿易黑名單

河南省開封據報擬購恒大當地約1050伙單位作保租房

中美科技戰升溫 橋水年內首持有台積電 繼續空倉阿里京東美股