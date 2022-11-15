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騰訊音樂第三季純利按年增逾四成 達10.6億人幣

騰訊音樂（1698）公布今年9月底止第三季數據，該集團季內受惠於在線音樂訂閱收入增長，股東應佔淨利潤按年增長43.2%，達到10.6億元（人民幣、下同）；非國際財務報告準則下股東應佔利潤達13.8億元，按年增長35.3%。

季內該集團在線音樂服務及社交娛樂服務的月活躍用戶分別有5.87億及1.55億戶，按年跌7.7%及24.4%。在線音樂服務及社交娛樂服務的付費戶則分別有8530萬及740萬名，分別按年增長19.8%及下跌26%。單個在線音樂服務及社交娛樂服務的月均收入則達8.8元及177.3元，分別按年跌1.1%及增加8.2%。音樂訂閱收入為人民幣22.5億元，按年增長18.3%，主要受惠於付費用戶數增長19.8%所致。

隨著社交娛樂服務收入下降，使收入分成成本下降，因此營業成本按年下降9.7%至49.6億元。受惠於內容成本的有效控制，以及經營成本效率改善，同時受益於廣告服務和數字專輯銷售收入增長，季內的毛利率按年增加3個百分點，達到32.6%。

公司解釋，季內由於受到宏觀泛娛樂行業變化導致部分低活躍用戶流失，以及聚焦提升商業化效率而採取的成本優化措施影響，致在線音樂移動端月活躍用戶數同比下降。但是旗下QQ音樂平台實現移動端日活躍用戶數的同比持續提升。在線音樂付費用戶實現持續強勁增長，推動付費率再創新高，單個付費用戶月均收入也持續環比提升。

但是季內，受宏觀環境的影響，社交娛樂服務移動端月活躍用戶數和付費用戶數同比下降。集團將繼續進行產品創新並加強在音頻直播、業務出海、虛擬互動內容等更多社交娛樂垂類領域的探索，持續提升競爭力。

該集團執行董事長彭迦信指，在線音樂訂閱收入同比提升，推動了在線音樂服務收入季內實現健康增長。同時因應複雜多變的宏觀環境，集團推行有效的成本優化措施和經營效率提升，也進一步幫助改善盈利水平。基於對發展前景的信心，截至第三季尾，集團已經完成超過8億美元股份回購。

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