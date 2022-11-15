鑫苑物業（1895）公布，於進行年末資產審查及制訂預算程序的過程中，識別到旗下鑫苑科技存置在鄭州銀行及華夏銀行合共約4.02億元人民幣的定期存款，已質押予鄭州銀行及華夏銀行，作為為控股股東鑫苑地產的一間子公司，以及若干並非鑫苑物業服務集團旗下公司的貸款融資的抵押品，抵押事項在公司及高級管理層不知情及未經同意下進行。
鑫苑物業指，極度重視該事項，並已採取緊急措施索取有關抵押事項的更多資料。抵押事項乃於現任董事會或公司高級管理層不知情及未經同意下進行。
鑫苑物業指，公司及董事會正進一步評估對其潛在影響，包括如何減低任何不利影響，並在公司法律顧問幫助下，考慮採取進一步行動以保護公司及其股東的利益。
公司指，正在加速調查上文概述的事項，並將會根據上市規則，於適當時候以公告形式提供更多最新資料。
鑫苑物業今日升24.29%，收報0.87元。
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