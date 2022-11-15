鑫苑物業指，極度重視該事項，並已採取緊急措施索取有關抵押事項的更多資料。抵押事項乃於現任董事會或公司高級管理層不知情及未經同意下進行。

鑫苑物業指，公司及董事會正進一步評估對其潛在影響，包括如何減低任何不利影響，並在公司法律顧問幫助下，考慮採取進一步行動以保護公司及其股東的利益。

公司指，正在加速調查上文概述的事項，並將會根據上市規則，於適當時候以公告形式提供更多最新資料。

鑫苑物業今日升24.29%，收報0.87元。

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