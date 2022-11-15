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泰加控股引述Four Dimensions指德勤採拖延程序並無取款

泰加保險（控股）（6161）發公告指，集團在11月14日本周二收到流動性提供商Four Dimensions的代表發出之電郵，得悉Four Dimensions重申可以並且願意協助提取所保管的1.54億美元，即約12億港元款項。同時Four Dimensions更提及，最近曾聯絡子公司泰加保險的清盤人德勤會計師行的黎嘉恩和甘仲恒的代表，清盤人尚未開始進行提取款項的程序，更指清盤人看似無意欲提取款項，而是提出各種問題拖延程序。

該集團表示，注意到今次收到Four Dimensions代表發出的電郵送人名稱及電郵地址，與其在7月20日收到的電郵所載發送人名稱及電郵地址相符。其現正就Four Dimensions在11月14日發出的電郵所載之申述，尋求法律意見，以決定採取適當的行動及評估對集團的影響。

翻查資料，泰加保險曾經存放逾12億元款項到另一被清盤的證券商NBL，後者則安排資金經Four Dimensions進行投資。

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