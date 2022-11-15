該集團表示，注意到今次收到Four Dimensions代表發出的電郵送人名稱及電郵地址，與其在7月20日收到的電郵所載發送人名稱及電郵地址相符。其現正就Four Dimensions在11月14日發出的電郵所載之申述，尋求法律意見，以決定採取適當的行動及評估對集團的影響。

翻查資料，泰加保險曾經存放逾12億元款項到另一被清盤的證券商NBL，後者則安排資金經Four Dimensions進行投資。

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