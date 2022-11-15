中國國航（0753）公布10月營運數， 客運力（按可用座位公里計）按年跌54%，按月跌11.1%，旅客周轉量按年跌57.1%，按月跌11.6%。當中，國內航線客運力按年跌57.4%， 按月跌12.5%；國際航線客運力升37.8%，按月升2.8%。乘客運載率為 64.1%，按年跌4.7個百分點，按月跌0.4個百分點。
貨運方面，貨運力（按可用貨運噸公里計）按年跌45.4%，按月跌9%。貨郵周轉量（按收入貨運噸公里計）按年跌39.2%，按月跌5.9%；運載率為43.3%，按年升4.4個百分點，按月升1.4個百分點。
月內， 國航引入1架A350飛機。截至今年10月底，合計運營753架飛機，其中自有飛機304架，融資租賃245架，經營租賃204架。
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