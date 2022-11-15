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沃爾瑪上季收入升9%勝預期 家得寶第三季多賺5%

通脹高企之際，不同收入階層對美國零售業巨頭沃爾瑪（Walmart）（美：WMT）的廉價貨品需求增加。沃爾瑪在截至10月底的第三財季，收入按年增長近9%至1528.1億美元，高於經濟師預期的1477.5億美元。不過由於要為美國消費者的鴉片類藥物（opioids）成癮問題達成和解，沃爾瑪錄得近33.3億美元支出，導致其第三季虧損18億美元，每股虧損66美仙，調整後每股盈利1.5美元，好過經濟師預期的1.32美元。隨着銷售額增加及積累的庫存減少，沃爾瑪上調前景預測。

物價上漲無礙消費者對購買家居裝修用品的需求。美國家居裝飾及建材零售商家得寶（Home Depot）（美：HD）在截至10月底的第三財季，收入按年增6%至接近389億美元，高於經濟師預期的380億美元。家得寶第三季利潤按年增長近5%至43億美元，攤薄後每股盈利4.24美元，高於經濟師預期的4.12美元。

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