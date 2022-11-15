中國東方航空（0670）公布10月營運數據，客運運力（按可用座公里計）按年跌56.16%，其中國內、國際、地區航線客運運力分別按年跌58%、升34.57%和跌25.31%。月內旅客周轉量（按客運人公里計）按年跌55.42%。乘客運載率65.82%，按年升1.09個百分點。貨運方面，貨郵周轉量（按貨郵載運噸公里計）按年跌20.61%。
東航表示，月內新開5條航線，包括杭州飛深圳、溫州飛羅馬、杭州飛東京等航線。
月內，東航引入3架A320系列飛機、1架A350系列飛機、2架ARJ系列飛機，退出 1架A320系列飛機。截至10月底，合計運營763架飛機，其中自有飛機267架，融資租賃飛機274架，經營租賃飛機222架。
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