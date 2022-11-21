Rahm Emanuel稱，「習近平注意到了戰狼作派和經濟脅迫對中國造成的傷害」。過去幾天習近平在亞洲舉辦的峰會上外交活動活躍，包括會見美國總統喬·拜登，日本首相岸田文雄，以及其他幾個與北京發生過外交和貿易爭端主要國家的領導人。他說，「這是試圖抹去人們的記憶」。

他指，「當中國試圖主導某件事時，那就不限於一個領域，而是要主導你」，「他們這麼說，也一再這麼做，而總統說那些日子已經結束了」。

Emanuel表示，牽扯到北京時需要謹慎，特別是在獲取半導體等關鍵技術方面。他認為，中國受益於舊的全球化模式，即企業以優化運營以降低成本。

他說，一種新的模式正在出現，將有利於美國和日本等穩定的民主國家，因為它們為企業提供了「可預測性溢價」。

他表示，「在後疫情、後中國脅迫和後俄烏戰爭的年代，我們處於重大經濟結構調整和轉型的早期階段，因此志同道合的國家將再也不會受制於那些妄圖顛覆全球經濟或規則的人」。

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