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標普：民營內房隊伍漸變疏落 中國樓市正縮水但愈趨穩定

國際評級機構標普發表報告指，國企內房的冒起將改變行業格局，內房的金融創新將降低，並減少境外債券市場活動，特別是在近期加息下。民營內房隊伍漸變疏落，而民營內房佔據亞洲投機市場的很大部分。民營內房曾是區內新發行債券中的高度活躍分子，建基於債務上利用進取的建築高周轉模式，令增長非常出色。

但時移勢易，民營內房往後只能緩慢行動，國企內房正接手此正大幅縮水的市場。內房以往在亞洲發行了約40%的美元投機級別債券，當中超過70%來自大中華區，但時至今日已可忽略不理。

該行指，在2021 年民營（POE）內房商發行370 億美元的境外債券，幾乎全部為投機級債券。但至2022年上半年，此數字已降至20 億美元，不包括債券交易活動。

隨著民營內房的沒落，中國樓市正在縮水，但亦愈趨穩定。主導市場的國企內房不會如民企般積極利用槓桿，其習性亦不太可能催谷資產價格泡沫。

該行指，政府正採取更大膽的措施來恢復對該行業的信心，單單在11月份已宣布多輪支持措施為內房增加1萬億人民幣的流動性。這些政策意義重大，亦可能標誌著未來三到六個月內房危機的轉捩點，並為國企內房典定新的主導地位。

該行指，內地政府最近的措施以國有開發商為目標，因他們的財務狀況最為穩健，同時尚有少數具生存能力的民營內房。至於大多數較為差的民營內房，將繼續為生存而戰。

 

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