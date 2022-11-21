但時移勢易，民營內房往後只能緩慢行動，國企內房正接手此正大幅縮水的市場。內房以往在亞洲發行了約40%的美元投機級別債券，當中超過70%來自大中華區，但時至今日已可忽略不理。

該行指，在2021 年民營（POE）內房商發行370 億美元的境外債券，幾乎全部為投機級債券。但至2022年上半年，此數字已降至20 億美元，不包括債券交易活動。

隨著民營內房的沒落，中國樓市正在縮水，但亦愈趨穩定。主導市場的國企內房不會如民企般積極利用槓桿，其習性亦不太可能催谷資產價格泡沫。

該行指，政府正採取更大膽的措施來恢復對該行業的信心，單單在11月份已宣布多輪支持措施為內房增加1萬億人民幣的流動性。這些政策意義重大，亦可能標誌著未來三到六個月內房危機的轉捩點，並為國企內房典定新的主導地位。

該行指，內地政府最近的措施以國有開發商為目標，因他們的財務狀況最為穩健，同時尚有少數具生存能力的民營內房。至於大多數較為差的民營內房，將繼續為生存而戰。

其他報道

國泰向合資格駐港員工平均加薪3.3%兼派「雙糧」

【久利生專欄】世界盃冠軍電腦分析唔係A就係B

利福：今年底至明年零售仍偏淡靜

大市半日沽空金額99.24億元 盈富沽空增3.7倍

力勤今在港招股 入場費4032元

恒指半日跌376點 見逾一周低 科指曾微穿10天線 康師傅染藍升5.8%

利福私有化｜EGM股東質疑獨立財顧報告低估利福價值

央行︰支持科創金融改革試驗區內企業債券融資

滬深三大指數半日向下 滬指挫0.81%

港元拆息全線向上 1個月HIBOR升穿3.645% 再創14年高 連升6日

德國據報擬對高度依賴中企收緊規定

馬斯克凌晨貼出與 Twitter 員工加班合照