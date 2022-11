Draper批評中國國家主席習近平,稱他是軟弱的領袖。Draper正尋求在台灣進行新的投資。他表示,在前任領導人鄧小平的改革開放政策實施40多年後,中國正在倒退。他表示,中國不是一個你可以通過投資獲得回報的地方(It’s not a place where you invest money to get a return.),又指中國政府試圖控制所有人。

Draper是百度的早期投資者。他在2014年左右完全撤出並凍結在中國的投資。他表示,這是中國政府對市場干預將增多的跡象。

Draper旗下基金去年在台灣進行了首次投資,當時該基金購買了位於台北的數字新聞公司關鍵評論網媒體集團和其他創業公司的股份。他指出,他將繼續在台灣投資,不會去中國,並認為台灣將以其開放性吸引來自中國的受挫企業家。

