文件顯示，煜盛於2020年3月13日上市，集資淨額是1.07億美元，並須將集資款項用於研發儲備新節目、擴大員工團隊等，但上市首日與尚乘簽訂一份資產管理協議，將合共7080萬美元存入投資組合賬戶。根據《上市規則》附錄十六第11（8）段，公司違反了規則並未有表明首次公開招股所得款項用途有所變更。

協議下，投資年期為兩年，保證年化回報率為2%，若提早取出款項將沒有任何利息或回報，但後來於2021年6月24日贖回，即向尚乘支付相等於投資金額5%的354萬美元預付款，變相是損失。而尚乘環球擔任公司的全球協調人、賬簿管理人及牽頭經辦人。

聯交所現指令劉牧於90日內完成20小時關於監管及法律議題以及《上市規則》合規事宜的培訓，以及夏瑞日後若要再獲委任為聯交所或將於聯交所上市的公司董事，先決條件是完成培訓。

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