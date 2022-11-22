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恒指半日跌68點 科指跌1% 曾穿10天線 北水轉流出

憂慮內地防疫措施再度收緊，港股延續跌勢，恒指今早低開30點後曾倒升最多96點，其後倒跌最多244點，半日高低波幅341點。科指曾跌最多2.6%，低見3537.45點，見一周低。

恒指半日跌68點或0.39%，報17587點，大市成交金額618億元；國指跌28點或0.47%，報5973點。恒生科技指數收報3592點，跌1.09%。

藍籌股成交金額237.61億元，佔大市成交38.44%；科指成份股成交金額151.09億元，佔大市成交24.44%；國指成份股成交金額206.82億元，佔大市成交33.46%。

阿里巴巴（9988）、美團（3690）、友邦（1299）拖累大市。匯控（0005）、建行（0939）、工行（1398）貢獻恒指較多。

藍籌40隻升，32隻下跌，1隻無升跌。聯通（0762）升10%，收報4.18元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌5.57%，收報144元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，18隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報14.16元，升3.21%；跌幅最大的是美團（3690）收報144元，跌5.57%。

恒指曾穿10天線(17526.65點)。科指曾穿10天線(3580.71點)。

北水南下合計淨流出11.36億元，終止單日流入。南水北上合計淨流出14.8億元人民幣，較上日減少27.65%，連續第2日流出，累計流出35.26億元。

中通快遞（2057）第三季多賺65%，料全年包裹量增9至11%，回購增至15億。收報168.6元，升2%。

京東（9618）劉強東發信：副總監級別以上減薪一至兩成，職位愈高減得愈多。收報203.6元，跌1.45%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，百度（9888）收報92.25元，升0.54%。嘉利國際（1050）收報1.34元，無升跌。快手（1024）收報52.15元，跌2.8%。同程旅行（0780）收報15.06元，跌2.08%。

英皇文化產業（0491）：結束內地7間英皇UA戲院營運。收報0.027元，無升跌。

冠忠巴士（0306）半年虧損收窄至約4000萬。收報1.8元，無升跌。

翠華（1314）盈喜，因售物業半年轉賺3040萬。收報0.189元，升6.18%。

利福（1212）通過私有化議案，12月6日為股票最後交易日。收報4.98元，升1.63%。

四洲（0374）發盈喜，料中期純利最多增2.9倍至6000萬。收報2.07元，升2.48%。

煜盛（1859）違反上市規則，聯交所採取紀律行動 。收報0.305元，跌1.61%。

中國電信（0728）5G套餐用戶淨增588萬戶。收報3.02元，升4.5%。

中移動（0941）10月5G客數淨增1472萬戶， 上客速度按月放緩。收報51.2元，升2.4%。

易會滿：密切關注房地產行業的困難，支持優質房企。內房升幅收窄，合景泰富（1813）收報1.71元，升1.18%。兩藍籌亦轉跌，龍湖（0960）收報19.12元，跌1.75%；碧桂園（2007）收報2.47元，跌0.4%。

中聯通（0762）10月份5G套餐累計2.05億戶。收報4.18元，升10%。

中國新城鎮（1278）︰上置控股已撤回仲裁申請，無需支付任何賠償。收報0.056元，無升跌。

京東健康（6618）第三季扭虧為盈，經調整經營盈利升87%。收報64.3元，升0.31%。

破頂股表現

破頂股包括，雙財莊（2321）創上市新高，見2.38元，收報2.22元，升1.83%；飛天雲動（6610）創上市新高，見4.36元，收報4.09元，跌0.24%；三生製藥（1530）創52周高，見7.85元，收報7.68元，升3.78%；中國互聯網投資（0810）創52周高，見17.38元，收報17元，升1.67%。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括朗詩（0106）低見0.115元，收報0.115元，跌12.21%；潤邁德醫療（2297）低見1.85元，收報1.85元，跌5.13%。

4隻股份創52周低，包括新灃集團（1223）低見0.86元，收報0.87元，無升跌；贏家時尚（3709）低見9.08元，收報9.09元，跌0.98%；香港航天科技（1725）低見7.54元，收報7.72元，跌4.93%；麗豐控股（1125）低見3.69元，收報3.69元，跌9.78%。

異動股

上升異動股，包括，綠地香港（0337）收報0.81元，升15.71%；築友智造（0726）收報0.475元，升14.46%；中國中冶（1618）收報1.59元，升14.39%；遠東酒店（0037）收報0.74元，升13.85%；南京熊貓電子股份（0553）收報3.94元，升11.3%；中國聯通（0762）收報4.18元，升10%；中交建（1800）收報3.66元，升9.91%；中國能源建設（3996）收報0.95元，升9.2%；依波路（1856）收報2.4元，升9.09%。

下跌異動股，包括，渝太地產（0075）收報0.7元，跌14.63%；文化傳信（0343）收報0.47元，跌14.55%；朗詩（0106）創上市新低，見0.115元，收報0.115元，跌12.21%；邁博藥業（2181）收報0.355元，跌11.25%；知乎（2390）收報16.56元，跌10.97%；順騰（0932）收報0.091元，跌10.78%；中國置業（0736）收報0.152元，跌10.59%；金禧國際（0091）收報0.062元，跌10.14%；雲頂新耀（1952）收報10.5元，跌10.1%；麗豐控股（1125）見52周低3.69元，收報3.69元，跌9.78%；大唐集團（2117）收報1.08元，跌9.24%。

 

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