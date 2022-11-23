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恒指收市升99點 終止5連跌 科技股升 待售股美團跌1%、比亞迪跌1.8%

上日傳出內地將對螞蟻罰款10億美元以上，反映監管將結束，一眾科技股今日亦炒上。三大指數上升，恒指終止5連跌。外圍方面，美期、歐股、亞股上升。美匯指數回軟至106.9，於10天線上落，港元於7.82水平遇阻，暫回落至7.8158。

恒指今早高開36點，早段曾跌48點，午後倒升最多216點，全日高低波幅265點。

恒指收市升99點或0.57%，報17523點，大市成交金額963億元，較上日減少24.28%，是11月10日921.09億元成交後最少；國指升43點或0.74%，報5945點。恒生科技指數收報3555點，升1.13%。

藍籌股成交金額433.56億元，佔大市成交45.02%；科指成份股成交金額267.9億元，佔大市成交27.81%；國指成份股成交金額388.79億元，佔大市成交40.37%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。美團（3690）、比亞迪（1211）、藥明生物（2269）拖累大市。

藍籌38隻升，31隻下跌，4隻無升跌。百度 （9888）升3.39%，收報92.95元，是升幅最大的藍籌，領展（0823）跌4.7%，收報50.65元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股14隻升，15隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是快手（1024）收報53.1元，升5.67%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報11.74元，跌11.99%。

恒指10天線(17626.83點)得而復失。科指受制於10天線(3600.46點)。

北水南下合計淨流出2.01億元，較上日減少96.55%，連續第2日流出，累計流出60.16億元。南水北上合計淨流入15.65億元人民幣，終止連續2日流出。

午後消息股表現

Naspers：騰訊（0700）派發之美團（3690）股份 將視為「持有待售」股份。騰訊收報282元，升1.66%。美團（3690）收報138.4元，跌1.07%。

「第二支箭」助民營內房發債落地，龍湖（0960）、美的置業（3990）、金輝集團（9993）三企共發47億中票。龍湖收報19.12元，升3.02%。美的置業（3990）收報9.13元，升0.66%。金輝集團（9993）收報3.98元，升2.31%。

中國動向（3818）半年蝕3.86億人幣，派中期特別息0.0117元。收報0.32元，升14.29%。

謝瑞麟（0417）半年少賺28.7%，不派中期息。收報1.04元，跌3.7%。

石藥集團（1093）首三季核心多賺14%至46億人幣。收報9.57元，升0.21%。

今早及隔晚消息股表現

萬科（2202）、美的置業據報獲交行1000億及200億授信額度。萬科收報12.82元，升1.1%。

比亞迪（1211）旗下多款新能源車加價2000至6000元人幣。收報175元，跌1.8%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，小米（1810）收報9.8元，跌0.71%。

商湯（0020）訂新合約安排拓展內地AIDC業務。收報1.84元，跌1.6%。

博裕完成全購金科服務（9966），持股增至34.63%成大股東。收報8.37元，升0.36%。

正榮（6158）大股東1.6億股被強制出售。收報0.31元，跌1.59%。

新鴻基公司（0086）盈警，料今年首10個月轉蝕近14億元。收報2.79元，跌0.36%。

復星國際（0656）委德銀為出售鼎睿再保險顧問。收報5.56元，跌0.89%。

受惠「保就業」等政府補貼，富臨（1443）料中期扭虧賺800萬元。收報0.19元，升0.53%。

百度（9888）第三季經調整營業利潤升逾五成，勝預期。收報92.95元，升3.39%。

監管進入尾聲，據報內地將向螞蟻罰款超過10億美元。留意阿里（9988）。收報75.4元，升3.15%。

空運牌照局：國泰（0293）旗下香港快運航空獲批准續牌至2027年。收報7.44元，升1.78%。

快手（1024）上季經調整虧損收窄至6.7億人幣，勝預期。收報53.1元，升5.67%。

股神巴菲特旗下巴郡，再沽比亞迪（1211），套現6.3億。收報175元，跌1.8%。

台積電前大將蔣尚義出任鴻海半導體策略長，曾指加入中芯（0981）是一生最愚蠢的事。收報16.92元，無升跌。

同程旅行（0780）上季溢利淨額跌27%，收入升半成。收報14.22元，跌3.53%。

破頂股表現

破頂股包括，三生製藥（1530）創52周高，見7.98元，收報7.94元，升1.79%。

破底股方面

11隻股份創上市新低，其中十隻包括，亨得利（3389）低見0.19元，收報0.19元，跌5%；基石藥業（2616）低見3.27元，收報3.33元，跌4.03%；普天通信（1720）低見0.144元，收報0.165元，跌1.2%；稻草熊（2125）低見0.56元，收報0.57元，跌8.06%；普匯中金（0997）低見0.036元，收報0.037元，跌28.85%；金輪天地（1232）低見0.092元，收報0.092元，跌12.38%；國際永勝（6663）低見0.415元，收報0.435元，無升跌；德斯控股（8437）低見0.07元，收報0.075元，跌13.79%；中創新航（3931）低見15元，收報17.64元，升3.76%；多想雲（6696）低見0.5元，收報0.52元，跌20%。

15隻股份創52周低，其中十隻包括，晶苑國際（2232）低見1.99元，收報2.01元，跌0.5%；新灃集團（1223）低見0.85元，收報0.86元，無升跌；佳明集團（1271）低見4元，收報4.01元，升0.25%；渝太地產（0075）低見0.65元，收報0.7元，無升跌；尖沙咀置業（0247）低見21.78元，收報21.78元，無升跌；康健（3886）低見0.29元，收報0.305元，無升跌；樂聲電子（0213）低見0.95元，收報0.96元，無升跌；錦藝集團（0565）低見0.165元，收報0.165元，無升跌；亞洲聯合基建（0711）低見0.52元，收報0.53元，無升跌；富士高（0927）低見0.61元，收報0.7元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，億達中國（3639）收報0.5元，升226.8%；eprint（1884）收報0.425元，升32.81%；中鋁國際（2068）收報2.28元，升25.27%；遊萊互動（2022）收報0.071元，升20.34%；佳民（8519）收報0.035元，升16.67%；中廣核新能源（1811）收報2.75元，升15.55%；IMAX（1970）收報5.96元，升14.84%；中國光大綠色環保（1257）收報1.59元，升14.39%；中國動向（3818）收報0.32元，升14.29%；藍鼎國際（0582）收報0.154元，升12.41%。

下跌異動股，包括，普匯中金（0997）創上市新低，見0.036元，收報0.037元，跌28.85%；多想雲（6696）創上市新低，見0.5元，收報0.52元，跌20%；太和控股（0718）收報0.068元，跌15%；德斯控股（8437）創上市新低，見0.07元，收報0.075元，跌13.79%；康希諾生物（6185）收報95.1元，跌13.55%；金輪天地（1232）創上市新低，見0.092元，收報0.092元，跌12.38%；香港航天科技（1725）見52周低6.35元，收報6.73元，跌12.14%；萬國數據（9698）收報11.74元，跌11.99%；天鴿互動（1980）收報0.59元，跌11.94%；雙財莊（2321）收報2.05元，跌11.64%；先豐服務（0500）收報0.305元，跌11.59%。

 

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