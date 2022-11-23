上日傳出內地將對螞蟻罰款10億美元以上，反映監管將結束，一眾科技股今日亦炒上。三大指數上升，恒指終止5連跌。外圍方面，美期、歐股、亞股上升。美匯指數回軟至106.9，於10天線上落，港元於7.82水平遇阻，暫回落至7.8158。