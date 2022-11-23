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法庭命令香港宏僑向客戶作出賠償

證監會公布，經調查後，發現香港宏橋投資曾聯同其唯一董事兼股東岑琪，未經宏橋客戶授權而出售證券，挪用客戶銷售所得款項7,600萬元，並相信當中部分轉帳至達憬保險管理，其中達憬為岑琪兒子岑浩銘的全資香港公司。

證監會指，香港宏僑及岑琪亦曾捏造宏橋客戶的授權文件及帳戶結單，隱瞞未經授權的交易。證監會表示，香港宏僑及岑琪在證券交易中，意圖欺詐或欺騙而使用手段、計劃或計謀，或從事具欺詐或欺騙性質或會產生欺詐或欺騙效果的作為、做法或業務，違反了《證券及期貨條例》第300條。

早前證監會根據《證券及期貨條例》第213條提起法律程序後，原訟法庭飭令香港宏僑、岑琪、達憬向香港宏僑的客戶賠償。

證監會於2020年2月為限制香港宏僑及關連實體處置其資產，取得臨時強制令，凍結約1,900萬元資產，法庭已委任管理人追討、接收、管理和分配該扮批資產。取得臨時強制令前，證監會已在2019年11月向香港宏僑發出限制通知書。

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