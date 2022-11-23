按程序，負責處理今次投牌程序的賭牌競投委員會，將會在完成諮詢及談判後，將會準備詳細的報告。有關報道更指，當政府當局公布結果時，特首賀一誠將按程序發出行政命令，向獲發牌機構發出臨時批給。之後各獲發牌機構便須依例，將股本金注資到50億澳門元水平。政府亦會向獲發牌者草擬批給文本及在5天之內等候回覆。澳廣視葡文台的報道料，澳門政府或於12月20日與各大獲發牌機構簽訂批給文本。

至於之前有報道指，賭牌競投者擬在新的周期投資1000億澳門元的說法，據澳廣視葡文台報道指，在賭牌競投委員會作出要求下，涉及投資或會超過報道所述金額。當中單是銀娛（0027）及金沙中國（1928）旗下威尼斯人承諾的投資額，已共超過500億澳門元。其他競投者亦料共承諾投資超過500億澳門元。據稱有競投者提議建設滑冰場，新濠博亞會恢復水舞間的運作。

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