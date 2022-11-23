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傳澳門12月初公布賭牌競投結果 新牌主要建藝術館辦演唱會及海上遊

根據澳廣視葡文電台及網上博彩媒體《GGR Asia》報道，各賭牌持有人已於本周一提交最後版本的競投文件，當局曾要求競投者聚焦額外提供旅遊及文化元素，當中包括要建設藝術博物館、列出年度的演唱會、盛事、會展項目，建立室外演唱會場地、創造達國際標準級數的主題式娛樂項目，及舉辧海上遊節目。隨著澳門政府當局與7間競投公司的談判於剛過去的本周二結束，各競投方將於15日內獲知結果，料澳門當局將於12月初宣布賭牌競投結果。

按程序，負責處理今次投牌程序的賭牌競投委員會，將會在完成諮詢及談判後，將會準備詳細的報告。有關報道更指，當政府當局公布結果時，特首賀一誠將按程序發出行政命令，向獲發牌機構發出臨時批給。之後各獲發牌機構便須依例，將股本金注資到50億澳門元水平。政府亦會向獲發牌者草擬批給文本及在5天之內等候回覆。澳廣視葡文台的報道料，澳門政府或於12月20日與各大獲發牌機構簽訂批給文本。

至於之前有報道指，賭牌競投者擬在新的周期投資1000億澳門元的說法，據澳廣視葡文台報道指，在賭牌競投委員會作出要求下，涉及投資或會超過報道所述金額。當中單是銀娛（0027）及金沙中國（1928）旗下威尼斯人承諾的投資額，已共超過500億澳門元。其他競投者亦料共承諾投資超過500億澳門元。據稱有競投者提議建設滑冰場，新濠博亞會恢復水舞間的運作。

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