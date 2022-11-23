moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

人行正式發文公布救內房16招

早前人行、銀保監使出16招救內房後，人行今日正式發布《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》，提出保持債券融資基本穩定，支持優質房地產企業發行債券融資。推動專業信用增進機構為財務總體健康、面臨短期困難的房地產企業債券發行提供增信支持。鼓勵債券發行人與持有人提前溝通，做好債券兌付資金安排。按期兌付確有困難的，通過協商做出合理展期、置換等安排，主動化解風險。支持債券發行人在境內外市場回購債券。

同時，保持信託等資管產品融資穩定。鼓勵信託等資管產品支持房地產合理融資需求。鼓勵信託公司等金融機構加快業務轉型，在嚴格落實資管產品監管要求、做好風險防控的基礎上，按市場化、法治化原則支持房地產企業和項目的合理融資需求，依法合規為房地產企業項目併購、商業養老地產、租賃住房建設等提供金融支持。

以及支持開發貸款、信託貸款等存量融資合理展期。對於房地產企業開發貸款、信託貸款等存量融資，在保證債權安全的前提下，鼓勵金融機構與房地產企業基於商業性原則自主協商，積極通過存量貸款展期、調整還款安排等方式予以支持，促進項目完工交付。自通知印發之日起，未來半年內到期的，可以允許超出原規定多展期1年，可不調整貸款分類，報送徵信系統的貸款分類與之保持一致等。

其他報道

富士康鄭州廠暴力衝突 鴻海：按合約發津貼 無安排新員工與確診員工共住

謝瑞麟：對聖誕節看法較保守 料銷售與11月相若 

傳澳門12月初公布賭牌競投結果 新牌主要建藝術館辦演唱會及海上遊

劉敏斌1924萬增持亞視股權至16.03% 成第二大股東

小米上季四大業務收入均錄跌幅   經調整淨利潤跌六成勝預期

法庭命令香港宏僑向客戶作出賠償

中小型銀行唱反調 工銀亞洲及集友下調H按鎖息至最低2.875厘

八方雲集年底前撤出內地 旗下品牌梁社漢排骨料明年攻港

澳門擬明年撥6.5億澳門元擴客源

完美醫療半年盈利倒退三成 中期息13仙

全日沽空133.18億元 比率降至近兩周低 盈富沽空額銳減 比亞迪升45%

恒指收市升99點 終止5連跌 科技股升 待售股美團跌1%、比亞迪跌1.8%

領展發行33億元可轉換債 股價最多跌近6%

許正宇：政府在目前環境下不用調整樓市辣招

滬指一枝獨秀連升兩日 深證成指六連跌

瑞信料第四季續蝕125億 因重組及蝕賣資產等

陳茂波：不再推「保就業」 推消費券乃言之尚早 強調不會為樓市撤辣

Naspers：騰訊派發之美團股份 將視為「持有待售」股份

尹錫悅辦公室：馬斯克稱韓國是首選投資目的地之一

高盛：中國「動態清零」政策將阻礙房地產市場復蘇