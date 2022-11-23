會議指出，要加大金融支持實體經濟力度，引導銀行對普惠小微存量貸款適度讓利，繼續做好交通物流金融服務，加大對民營企業發債的支持力度，適時運用降準等貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。

此外，會議還提出，部署穩經濟一攬子政策和接續措施全面落地，各地各部門貫徹黨中央、國務院部署，爲扭轉第二季前期經濟下滑態勢、穩住經濟大盤提供了有力支撐。第四季經濟運行對全年經濟十分重要，目前是鞏固經濟回穩向上基礎的關鍵時間點。要深入落實穩經濟一攬子政策措施，保持經濟運行在合理區間。前期推出財政金融政策支持重大項目建設、設備更新改造，政策效應正在顯現，還有很大潛力，同時各地情況有差異，有部分沒落到位，要繼續落實。

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