該媒體引述內部人士證實，Epic正進行開發，讓醫生能在Mac上更方便連上Epic。不過，目前尚未知悉蘋果最終會否將Epic在其Health app上列為健康記錄供應商之一。

Epic Systems為全美最大電子病歷供應商。根據2021年數據顯示，超過2.5億名患者使用Epic病歷。

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