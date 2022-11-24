英之傑集團大中華區今日公布，集團最新取得長城汽車（2333）旗下電動車品牌ORA 的銷售代理，是集團第一間獨家代理的內地電動車私家車品牌。豐田及凌志營業部總經理羅浩堅表示，未來將積極發展電動車業務銷售，不排除與更多内地車廠或品牌合作，助其推銷大中華及歐洲市場。大中華區商務總監王卓垣表示，已有香港客戶訂購ORA電動車，表現情況勝預期，預計明年第二季能交付，現時貨源充足。王卓垣表示ORA車款有兩個型號，若以香港「一換一」電動車先導計劃購車，ORA售價約25萬元。王卓垣表示，原價則約40萬元，屬性價比高的歐洲車款。
羅浩堅表示，受全球宏觀經濟不穩和內地疫情多變影響，今年銷車情况有所回落，但隨著市場逐步穩定，加上電動車熱潮帶動，相信明年市况會更好。羅浩堅又表示，與長汽合作除了其是國內大型、有實力的車廠外，更因對方想進入歐洲等海外市場。
各地業務表現方面，羅浩堅表示，現時香港和新加坡佔比較高，其次則是歐洲市場。擁有多個汽車品牌代理的英之傑集團，現時在香港「的士」銷售市佔超過九成，小巴約七成，輕型貨車約五成，私家車約兩成。
其他報道
國際證監會組織：加密資產需套用IOSCO原則 明年出顧問報告
惠譽︰預測明年中國GDP 4.5% 關注下行周期是否再「大水漫灌」
無懼幣圈寒冬 Cathie Wood續睇好比特幣 料2030年飈至100萬美元
半日沽空金額66.58億元 盈富沽空最多 小米績後沽空增4倍 新地沽空比率45%
恒指半日升90點 科指升0.67% 碧桂園升11.4% 北水轉流入 凌雄上市倒跌3.8%
繼比亞迪後 吉利旗下部分車型加價 加幅2000至6000元不等
對沖基金大鱷Bill Ackman持大量沽空港元倉盤 稱聯繫匯率對港不再有意義
恒指高開160點 科指升1.13% 碧桂園升6.3% 凌雄上市升3.9%
港股ADR升122點 夜期高水122點 周大福等業績 凌雄科技上市
聯儲局預示放慢加息步伐 衰退率近五成 美債倒掛再破紀錄 道指升95點