寶光實業（0084）公布截至9月底止中期業績，期內收入按年漲33.3%至4.08億元，並且扭虧為盈，純利錄得5321萬元，去年同期虧蝕4934萬元；繼續不派中期息。
集團表示，期內報表錄得出售一項香港物業之未經審核收益，價值約7870萬元，如剔除此數，期內即錄得虧損約2550萬元，仍較去年虧損改善48%，此乃由於香港及東南亞地區的銷售復甦，以及提高經營效率所致。
期內，集團於營運所在地區獲得各項政府補貼約640萬元，去年同期約為460萬元。集團亦繼續控制存貨，9月底存貨約值2.37億元，按年少9.2%；存貨周轉天數由今年3月底的258日，改善至9月底的201日。集團指，會繼續控制存貨，謹慎採購，加強管理資產負債表。
另外，大中華「時間廊」業務期內收入按年增8.5%至1.33億元，除利息及稅項前虧損錄得約2350萬元，去年同期約為2800萬元；經調整除利息及稅項前虧損則約為3310萬元，去年同期約為3750萬元。寶光實業收報0.053元，升近2%。
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