報告指出，央企非控股股東的平均投票率，從2019年的23.3%升至2021年的24.9%﹐升1.6個百分點；而該比例在地方國企中，也由2019年的22%，升至2021年的23.6%，升1.4個百分點。

報告又指，在非控股股東的公司所提出的所有決議中，遭到強烈反對的比例也明顯增長，從 2020年到今年中期，其增幅超過5%，反映愈來愈多中小股東行使投票權，以關注企業管治議題，當中中小股東異議較多的決議案，包括章程修訂、公司擔保、薪酬待遇及激勵計劃等議題。

富達國際亞洲盡職治理主管王芳表示，儘管股東投票參與度正逐漸增長，大多數內地投資者尚未充分了解行使投票權的重要性，反映這方面仍有待改善。

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