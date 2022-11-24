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報告：A股小股東投票參與度穩步上升

富達國際發表報告，指A股投資者投票參與度穩步上升，反映他們更願意參與所投資企業的公司事務，其中非控股股東的平均投票率，從2019年的26.2%升至2021年的27.5%，升1.3個百分點，國企情況尤為明顯；2020年至今年中期，獲一成以上「反對」和「棄權」票的決議數量，亦上升七成至1,831項。

報告指出，央企非控股股東的平均投票率，從2019年的23.3%升至2021年的24.9%﹐升1.6個百分點；而該比例在地方國企中，也由2019年的22%，升至2021年的23.6%，升1.4個百分點。

報告又指，在非控股股東的公司所提出的所有決議中，遭到強烈反對的比例也明顯增長，從 2020年到今年中期，其增幅超過5%，反映愈來愈多中小股東行使投票權，以關注企業管治議題，當中中小股東異議較多的決議案，包括章程修訂、公司擔保、薪酬待遇及激勵計劃等議題。

富達國際亞洲盡職治理主管王芳表示，儘管股東投票參與度正逐漸增長，大多數內地投資者尚未充分了解行使投票權的重要性，反映這方面仍有待改善。

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