比賽最終由5名不同背景學生組成的隊伍Cathay Green勝出，他們提議使用貨幣系統和人工智能算法來促進可持續實踐和碳抵銷，透過推廣可持續生活方式來提升顧客的體驗。

獲勝隊伍每位成員分別贏取國泰任何航點的商務客位來回機票，並分享共10萬「亞洲萬里通」里數。他們更有機會成為國泰數碼及資訊科技暑期實習生，進一步落實構想。

Hackathon比賽是由電腦工程師「黑客」（hacker）與「馬拉松」（marathon）兩個概念組成的「Hackathon」，參與者要在短時間內彼此合作，用電腦解決問題。

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