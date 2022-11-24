國泰航空（0293）宣布，過去周未舉辦「第五屆國泰 Hackathon」比賽，延續科技創新精神，今次接獲逾500份報名表格，參加者為來自不同學術背景和各有專長的本地大學生。其中20隊經過選拔後脫穎而出，約80位大學生獲邀請到國泰城進行24小時的 Hackathon比賽。國泰數碼及資訊科技總監方逸翔表示，很高興能繼2018年後再次在國泰城實地舉辦國泰Hackathon比賽，讓參賽者有更多互動的機會。
比賽最終由5名不同背景學生組成的隊伍Cathay Green勝出，他們提議使用貨幣系統和人工智能算法來促進可持續實踐和碳抵銷，透過推廣可持續生活方式來提升顧客的體驗。
獲勝隊伍每位成員分別贏取國泰任何航點的商務客位來回機票，並分享共10萬「亞洲萬里通」里數。他們更有機會成為國泰數碼及資訊科技暑期實習生，進一步落實構想。
Hackathon比賽是由電腦工程師「黑客」（hacker）與「馬拉松」（marathon）兩個概念組成的「Hackathon」，參與者要在短時間內彼此合作，用電腦解決問題。
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