moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

國泰城相隔三年再辦實體Hackathon比賽 最終約有80人晉級

國泰航空（0293）宣布，過去周未舉辦「第五屆國泰 Hackathon」比賽，延續科技創新精神，今次接獲逾500份報名表格，參加者為來自不同學術背景和各有專長的本地大學生。其中20隊經過選拔後脫穎而出，約80位大學生獲邀請到國泰城進行24小時的 Hackathon比賽。國泰數碼及資訊科技總監方逸翔表示，很高興能繼2018年後再次在國泰城實地舉辦國泰Hackathon比賽，讓參賽者有更多互動的機會。

比賽最終由5名不同背景學生組成的隊伍Cathay Green勝出，他們提議使用貨幣系統和人工智能算法來促進可持續實踐和碳抵銷，透過推廣可持續生活方式來提升顧客的體驗。

獲勝隊伍每位成員分別贏取國泰任何航點的商務客位來回機票，並分享共10萬「亞洲萬里通」里數。他們更有機會成為國泰數碼及資訊科技暑期實習生，進一步落實構想。

Hackathon比賽是由電腦工程師「黑客」（hacker）與「馬拉松」（marathon）兩個概念組成的「Hackathon」，參與者要在短時間內彼此合作，用電腦解決問題。

其他報道

華南城盈警 料上半年盈利倒退六成

報告：A股小股東投票參與度穩步上升

安全貨倉半年虧損擴大至1.35億 派息2仙

微信女︱「唱高散貨」集團懷疑主腦譚紹祺今應訊 獲准以100萬元保釋

莊臣控股料中期盈利按年跌近五成

進智公交中期撇除政府補貼轉蝕78.1萬元 派特別息3仙

時間廊母企寶光實業中期扭虧賺5321萬 不派息

置地公司家基金撥8000萬助青年及兒童

互太紡織半年少賺28.6% 息15仙

銀保監︰銀行需區分內房子母公司風險  為「白名單」內房開發貸展期

Buyandship：港消費者黑色星期五跨境網購至少可節省逾3900萬

Dynam中期少賺65% 派息增4.2%

友和半年扭虧賺100萬元 不派中期息

周大福中期純利跌6.8%至33.4億 中期息維持0.22元

全日沽空120億元 比率13.9% 盈富沽空金額

銀保監會：「保交樓」專項借款資金已基本投放至項目

恒指收市升137點 成交不足900億 1個月最少 碧桂園升20.4%

英之傑集團：取得長汽電動車ORA港澳獨家銷售代理   

蘋果據報伙電子病歷供應商Epic合作 Mac將推健康記錄工具

曼聯尋求賣盤 傳碧咸伙拍英國首富提購 格拉沙家族標價約642億元

恒大離岸債權人據報要求許家印出資至少20億美元