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港交所：聯席營運總監莊博禮因移居辭任

港交所（0388）公布，聯席營運總監莊博禮（John Leo Buckley）因決定與家人移居，辭任集團的所有職位，明日生效，而現任聯席營運總監姚嘉仁將承擔莊博禮的營運職責，成為港交所唯一的營運總監。