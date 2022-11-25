國泰（0293）表示，隨着國際出行旅遊人潮開始重返香港，截至10月份的四個月，其可用流動性資金增加約7%至286億元。
彭博引述國泰給分析員的一份報告中表示，該公司已從一系列資本市場獲得資金，並專注於保留現金和優化成本，又補充自5月以來，公司一直在營運業務上產生現金。公司表示，預計該趨勢將持續至下半年。
國泰顧客和商務總裁林紹波表示，看到在隧道盡頭的亮光；未來仍有很多不利因素，所有經濟指標都將對包括該公司在內的許多公司不利，但公司對未來數年充滿信心。林紹波1月將接任鄧健榮成為國泰行政總裁。
此外，公司表示對政府最近解除機組人員及入境旅客的檢疫要求後、整體員工流轉情況有顯著改善感到高興，並預期良好趨勢會在未來數月持續。
國泰指出，公司目前擁有足夠的機師、機艙服務員及其他營運員工支持現行的航班運作；又指，自7月起，增聘約1800名新員工，有信心持續的招聘活動繼續吸引人才，支援其復常計劃。
公司重申，以審慎及負責任的態度推進復常，以實現於今年底將其客運航班運力恢復至疫情前水平約三分一、2023年底達至70%的目標，並預期於2024年底恢復疫情前的客運運力水平。
其他報道
PCCW Wealth向FWD票據持有人提收購要約 或構成電盈關連交易
IIF：明年全球經濟增速放緩至1.2% 俄烏戰爭可能拖到2024年