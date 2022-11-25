moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

國泰稱「看到隧道盡頭的亮光」 過去數月可用流動資金增7%

國泰（0293）表示，隨着國際出行旅遊人潮開始重返香港，截至10月份的四個月，其可用流動性資金增加約7%至286億元。

彭博引述國泰給分析員的一份報告中表示，該公司已從一系列資本市場獲得資金，並專注於保留現金和優化成本，又補充自5月以來，公司一直在營運業務上產生現金。公司表示，預計該趨勢將持續至下半年。

國泰顧客和商務總裁林紹波表示，看到在隧道盡頭的亮光；未來仍有很多不利因素，所有經濟指標都將對包括該公司在內的許多公司不利，但公司對未來數年充滿信心。林紹波1月將接任鄧健榮成為國泰行政總裁。

此外，公司表示對政府最近解除機組人員及入境旅客的檢疫要求後、整體員工流轉情況有顯著改善感到高興，並預期良好趨勢會在未來數月持續。

國泰指出，公司目前擁有足夠的機師、機艙服務員及其他營運員工支持現行的航班運作；又指，自7月起，增聘約1800名新員工，有信心持續的招聘活動繼續吸引人才，支援其復常計劃。

公司重申，以審慎及負責任的態度推進復常，以實現於今年底將其客運航班運力恢復至疫情前水平約三分一、2023年底達至70%的目標，並預期於2024年底恢復疫情前的客運運力水平。

國泰今日收報7.35元，跌0.68%。

其他報道

已故「舖王」鄧成波兒子鄧耀昇遭入稟追租1074萬元

馬斯克：下周起「特赦」部分Twitter被封帳號

美的置業、金輝擬下周發行3年期中票 中債信用增進提供擔保

富士康鄭州工廠11月iPhone產量或下降至少30%

波司登：與供應商有長期合約 原材料加價影響尚輕

匯豐擬下月將按揭封頂息調至P減2厘

中匯全年多賺37% 末期息增33%派11.2仙

【有片：埋身擊】恒指不妨趁低吸納 或待破後追入

港交所：聯席營運總監莊博禮因移居辭任

半日沽空53.34億 盈富沽空最多

逾2萬新入職員工 據報離開富士康鄭州廠

華科資本半年多賺8% 續不派中期息

恒指半日跌152點 科指跌2% 內房普遍向上 北水轉流入

幣安擬投放最多156億元 成立基金支援加密貨幣交易所行業

Naspers又再減持騰訊 股價曾跌逾4%

1個月HIBOR升至4.19% 再創14年高 連升第10日

PCCW Wealth向FWD票據持有人提收購要約 或構成電盈關連交易

渣打據報物色新財務總監

IIF：明年全球經濟增速放緩至1.2% 俄烏戰爭可能拖到2024年

長江生命科技伙晶泰科技開發AI腫瘤疫苗研發平台

法國駐華使館：內地防疫「20條」執行未如預期 商務活動仍困難重重