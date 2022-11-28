賈國慶指，公司已經和銀行公會簽署了整體服務協議，也制定了業務連續性管理計劃，並且在近期開展了演練。公司也與包括各大大型銀行在內的超過20家銀行開展了模擬測試，反應良好。

平安壹賬通徵信服務董事長兼金融壹賬通首席財務官羅永濤表示，作為平安集團在香港的重要戰略布局，目前在系統建設、人員配備、組織結構及私隱與信息安全保護等風險管理工作都已做好準備。

其他報道

鄭州廠混亂 蘋果料損失600萬部iPhone Pro產量

MCRA開標 諾華誠信、壹賬通徵信、環聯如預期獲選

全日沽空213億元 比率18% 本月最高 盈富沽空增3.5倍

麥樸思：比特幣或下試1萬美元 不會將自己及客戶資金投資於數字資產

曾挫739點 恒指收市跌275點 成交增24% 北水流入增1.8倍 逾三周最多

白紙運動︱胡錫進：民眾有表達意見的權利 惟要小心被另外力量利用及劫持

恒大深圳灣擬建總部地塊 以底價75億人幣出售

半日沽空101億 盈富沽空最多

旭輝︰清盤呈請已獲債權人撤回

大家樂半年多賺34% 中期息維持10仙

恒指半日跌幅收窄至348點 科指跌2.2% 北水流入30億 一周最多

匯豐廖宜建料港銀加息續較美息慢 下月或再加息0.25厘

滬深兩市半日向下 三大指數齊跌逾1%

傳為維穩禁售A4白紙 上海晨光文具：該聲明是偽造 生產經營一切正常