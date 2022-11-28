金融壹賬通（6638）旗下平安壹賬通徵信服務，今日獲銀行公會委任為「多家個人信貸資料服務機構（MCRA）模式」下的信貸資料服務機構之一。平安壹賬通徵信服務行政總裁賈國慶表示，公司目前正在準備與監管當局的系統對接及初步數據下載，未來兩個月，預計銀行將陸續上載數據到監管平台，並於明年第二、第三季度陸續向銀行提供徵信服務。
賈國慶指，公司已經和銀行公會簽署了整體服務協議，也制定了業務連續性管理計劃，並且在近期開展了演練。公司也與包括各大大型銀行在內的超過20家銀行開展了模擬測試，反應良好。
平安壹賬通徵信服務董事長兼金融壹賬通首席財務官羅永濤表示，作為平安集團在香港的重要戰略布局，目前在系統建設、人員配備、組織結構及私隱與信息安全保護等風險管理工作都已做好準備。
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