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壹賬通徵信：料明年二、三季向銀行提供徵信服務

金融壹賬通（6638）旗下平安壹賬通徵信服務，今日獲銀行公會委任為「多家個人信貸資料服務機構（MCRA）模式」下的信貸資料服務機構之一。平安壹賬通徵信服務行政總裁賈國慶表示，公司目前正在準備與監管當局的系統對接及初步數據下載，未來兩個月，預計銀行將陸續上載數據到監管平台，並於明年第二、第三季度陸續向銀行提供徵信服務。