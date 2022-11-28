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香港10月出口、進口均跌幅擴大 齊遜預期

政府統計處公布，香港10月出口按年跌10.4%，差過預期的跌8.0%，9月為跌9.1%；進口按年跌11.9%，亦差過低預的跌6.4%，9月跌7.8%。10月有形貿易逆差209億元。

首十個月的商品整體出口貨值跌4.4%，進口貨值下跌3.7%。首十個月有形貿易逆差3,155億元。

政府發言人表示，在外圍環境惡化及跨境陸路運輸依然受阻下，10月商品出口貨值按年進一步明顯下跌。輸往內地、美國及歐盟的出口錄得雙位數跌幅，輸往大部分其他主要亞洲市場的出口表現減弱。

展望未來，主要先進經濟體通脹高企及貨幣政策進一步收緊，將於短期內繼續壓抑環球需求，香港的出口表現會繼續承受巨大壓力。政府會密切留意情況。

按國家／地區分析輸往亞洲的整體出口貨值下跌11.6%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是馬來西亞（跌25.1%）、日本（跌24.1%）、中國內地（內地）（跌12.9%）和印度（跌9.9%）。另一方面，輸往新加坡（升4.0%）和韓國（升4.0%）的整體出口貨值則錄得升幅。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是德國（跌21.1%）和美國（跌19.5%）。

首十個月計，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是內地（跌8.8%）和日本（跌8.7%）。同時，輸往印度（升37.8%）、阿拉伯聯合酋長國（升35.6%）、新加坡（升23.5%）和越南（升17.4%）的整體出口貨值則錄得升幅。

按主要貨品類別，10月部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減155億元，跌22.7%）、「電動機械、儀器和用具及零件」（減95億元，跌5.1%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減70億元，跌15.1%）和「非鐵金屬」（減27億元，跌44.8%）。另一方面，「專業、科學及控制用儀器及器具」（增71億元，升90.3%）的整體出口貨值則錄得升幅。

首十個月，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減1,476億元，跌24.6%）、「非鐵金屬」（減296億元，跌37.5%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減290億元，跌6.5%）。另一方面，「電動機械、儀器和用具及零件」（增487億元，升2.7%）、「專業、科學及控制用儀器及器具」（增484億元，升57.7%）和「非金屬礦物製品」（增117億元，升8.5%）的整體出口貨值則錄得升幅。

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