據聯交所指，在鑫苑物業於2019年10月上市後不久，並於2020年1月1日至2021年3月31日期間，該公司與母公司（鑫苑控股）及附屬公司進行了十項須予公布及關連交易；及透過其持有 51%權益的合營公司與母公司鑫苑控股的附屬公司進行一項交易，上述11項交易涉資達5.7億元人民幣（下同），而相關交易的內部批准程序中，王研博及黃波均有密切參與。

聯交所指，張勇及楊玉岩在鑫苑物業及母公司鑫苑控股均擔任要職。張勇為鑫苑置業的董事會主席、執行董事及行政總裁，並持有鑫苑控股29%股權，而楊玉岩則為鑫苑控股董事並持有母公司26%股權。由於擔任上述職位，張勇及楊玉岩當時均知悉或理應知悉相關交易，尤其是張勇本身都有參與交一宗潛在公寓交易的內部批准程序。

聯交所指，鑫苑物業及相關董事已與聯交所協定，承認各自的違規事項，並接受上市委員會向他們作出本聲明中的制裁及指令。相關董事須即時辭任及不再擔任鑫苑物業及其附屬公司的所有董事及或行政人員或管理層職位；以及張勇及楊玉岩各向聯交所及鑫苑物業承諾，其在任何情況下均不會利用其於鑫苑物業集團或鑫苑物業主要股東直接或間接持有的任何股份、投票權及／或職位影響鑫置業的業務運作，包括鑫苑置業就與鑫苑控股或整個鑫苑控股集團訂立交易或向其付款而作出的任何決定。

其他報道

壹賬通徵信：料明年二、三季向銀行提供徵信服務

鄭州廠混亂 蘋果料損失600萬部iPhone Pro產量

MCRA開標 諾華誠信、壹賬通徵信、環聯如預期獲選

全日沽空213億元 比率18% 本月最高 盈富沽空增3.5倍

麥樸思：比特幣或下試1萬美元 不會將自己及客戶資金投資於數字資產

曾挫739點 恒指收市跌275點 成交增24% 北水流入增1.8倍 逾三周最多

白紙運動︱胡錫進：民眾有表達意見的權利 惟要小心被另外力量利用及劫持

恒大深圳灣擬建總部地塊 以底價75億人幣出售

半日沽空101億 盈富沽空最多

旭輝︰清盤呈請已獲債權人撤回

大家樂半年多賺34% 中期息維持10仙

恒指半日跌幅收窄至348點 科指跌2.2% 北水流入30億 一周最多

匯豐廖宜建料港銀加息續較美息慢 下月或再加息0.25厘

滬深兩市半日向下 三大指數齊跌逾1%

傳為維穩禁售A4白紙 上海晨光文具：該聲明是偽造 生產經營一切正常