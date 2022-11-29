港元現報7.8124元升值14點子，曾貶值最多16點子，報7.8154元，亦曾升值最多16點子，報7.8122元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升5.56點子至3.55738%；1星期HIBOR升8.68點子至4.01208%；2星期HIBOR升9.88點子至4.08179%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升4.11點子至5.27018%；6個月期HIBOR升3.7點子至5.43982%；12個月期HIBOR升2.32點子至5.6622%。

美元指數現報106.507貶值0.174點或0.16%。

美元1個月期LIBOR報4.05471%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.3299%，連續12日擴闊，利差是2020年10月02日後最高，當日差距為0.3445%

對上一次連續12日擴闊，是2019年11月01日，當日利差報0.0316%。

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