內地恢復上市房企再融資政策，內房、物管股勁升，內地疫情持續並引發抗議，更有評論文章稱核酸檢測公司引發亂象，投資者猜測或促使內地加快改變「清零」政策。恒指今早高開260點，短暫收窄至238點後，升幅持續擴大，高位升701點，高低波幅463點。三大指數均創逾兩周最大升幅，恒指曾高見17999.13點，是11月18日後最高。
恒指半日升666點或3.85%，報17964點，大市成交金額826億元；國指升277點或4.72%，報6149點。恒生科技指數收報3619點，升5.45%。
藍籌股成交金額353.29億元，佔大市成交42.77%；科指成份股成交金額181.31億元，佔大市成交21.95%；國指成份股成交金額312.18億元，佔大市成交37.79%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。中電（0002）、九龍倉置業（1997）、石藥（1093）拖累大市。
藍籌63隻升，7隻下跌，3隻無升跌。碧桂園服務（6098）升16.49%，收報19.78元，是升幅最大的藍籌，九龍倉置業（1997）跌0.7%，收報35.3元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報12.6元，升14.55%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報25.85元，跌0.39%。
恒指升穿10天線(17739.55點)。科指升穿10天線(3610.8點)、20天線(3480.89點)。
北水南下合計淨流入8.66億元，較上日減少86.95%，連續第3日流入，累計流入98.19億元。南水北上合計淨流入81.42億元人民幣，終止連續1日流出。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里影業（1060）收報0.425元，升6.25%。寶尊電商（9991）收報11元，升7%。嗶哩嗶哩（9626）收報107.3元，升12.24%。大快活（0052）收報10.3元，升1.38%。富臨（1443）收報0.19元，無升跌。毛記葵涌（1716）收報0.49元，無升跌。旺旺（0151）收報5.17元，升0.58%。
360數科（3660）上市，定價50.03元。收報51元，升1.94%。
歌禮製藥（1672）：新冠口服抑制劑臨床試驗申請獲內地受理。收報3.41元，升10%。
阿里健康（0241）中期虧轉盈，經調整後利潤3.5億元。收報6.11元，升9.89%。
中證監︰恢復涉房上市公司併購重組及配套融資，恢復H股內房再融資。中海外（0688）收報21.45元，升8.11%；龍湖（0960）收報23.25元，升12.05%；華潤置地（1109）收報35.8元，升7.83%；碧桂園（2007）收報3.19元，升9.25%。非藍籌內房方面，三巽控股（6611）收報0.36元，升89.47%；寶龍地產（1238）收報1.28元，升23.08%；富力（2777）收報2.12元，升17.78%；時代中國（1233）收報1.43元，升17.21%；中梁（2772）收報0.68元，升15.25%；禹洲（1628）收報0.385元，升14.93%。
物管股亦勁升，世茂服務（0873）收報2.75元，升28.5%；融創服務（1516）收報3.41元，升27.24%；時代鄰里（9928）收報0.8元，升23.08%；佳兆業美好（2168）收報3.31元，升18.21%；碧桂園服務（6098）收報19.78元，升16.49%；合景悠活（3913）收報1.65元，升16.2%。
中人壽減持中國太保（2601）套現3274萬，持股量降至不足半成。收報17.2元，升5.65%。
L'occitane（0973）：聖誕銷售開局不錯，明年將加價以保持毛利率增長。收報20.95元，跌3.46%。
包浩斯（0483）中期純利大跌83%至590萬元，派中期息3仙。收報0.56元，升1.82%。
大家樂（0341）：加價在所難免，料業績至明年首兩季才有明顯改善。收報11.98元，升6.77%。
萬華（0426）上季虧損491.7萬，盈轉虧。收報0.131元，無升跌。
壹賬通（6638）旗下平安壹賬通徵信服務料明年二、三季向銀行提供徵信服務。收報1.83元，升1.67%。
富士康提供激勵吸引鄭州員工返崗 iPhone Pro交付等待時間創新高。昨日有報道指，鄭州廠混亂，蘋果料損失600萬部iPhone Pro產量。鴻騰（6088）收報1.53元，升2.68%；丘鈦（1478）收報3.9元，升3.45%；舜宇（2382）收報87.45元，升4.17%；高偉電子（1415）收報12.68元，升1.93%；通達（0698）收報0.129元，升1.57%；瑞聲（2018）收報17.32元，升1.76%；比亞迪電子（0285）收報23.95元，升2.57%；信利國際（0732）收報1.33元，升1.53%；富智康（2038）收報0.82元，無升跌。
破頂股包括，TOMO Holdings（6928）創上市新高，見6元，收報6元，升19.52%；騰訊音樂（1698）創上市新高，見24.75元，收報24.45元，升11.9%；三生製藥（1530）創52周高，見8.18元，收報8.08元，跌0.86%；利福（1212）創52周高，見4.98元，收報4.97元，跌0.2%；青島銀行（3866）創52周高，見4.92元，收報4.57元，升32.08%；中遠海運（0517）創52周高，見2.71元，收報2.71元，升1.12%；中國互聯網投資（0810）創52周高，見17.56元，收報17.36元，升7.56%；中達（0139）創52周高，見0.049元，收報0.048元，升2.13%。
6隻股份創上市新低，包括聖諾醫藥（2257）低見53.45元，收報54.3元，跌5.89%；陸慶（8052）低見0.012元，收報0.013元，無升跌；金禧國際（0091）低見0.045元，收報0.047元，跌17.54%；大唐集團（2117）低見0.76元，收報0.77元，跌6.1%；傳遞娛樂（1326）低見0.05元，收報0.056元，跌15.15%；巨子生物（2367）低見24.3元，收報26.35元，升6.25%。
1隻股份創52周低，包括香港航天科技（1725）低見4.27元，收報4.38元，跌5.6%。
異動股
上升異動股，包括，三巽控股（6611）收報0.36元，升89.47%；德信中國（2019）收報1.01元，升38.36%；青島銀行（3866）創52周高，見4.92元，收報4.57元，升32.08%；世茂服務（0873）收報2.75元，升28.5%；融創服務（1516）收報3.41元，升27.24%；大發地產（6111）收報0.13元，升26.21%；天譽（0059）收報0.068元，升25.93%；皓天財經（1260）收報0.223元，升25.28%；時代鄰里（9928）收報0.8元，升23.08%。
下跌異動股，包括，皓文（8019）收報0.45元，跌18.18%；金禧國際（0091）創上市新低，見0.045元，收報0.047元，跌17.54%；傳遞娛樂（1326）創上市新低，見0.05元，收報0.056元，跌15.15%；時計寶（2033）平上市低位0.38元，收報0.38元，跌12.64%；華科資本（1140）收報0.435元，跌12.12%；雄岸科技（1647）收報0.07元，跌11.39%；時富投資（1049）收報1.5元，跌11.24%；國際娛樂（1009）收報0.134元，跌10.67%；強泰環保（1395）收報0.152元，跌10.59%；太睿國際控股（1010）收報1.08元，跌10%。
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