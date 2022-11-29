內地恢復上市房企再融資政策，內房、物管股勁升，內地疫情持續並引發抗議，更有評論文章稱核酸檢測公司引發亂象，投資者猜測或促使內地加快改變「清零」政策。恒指今早高開260點，短暫收窄至238點後，升幅持續擴大，高位升701點，高低波幅463點。三大指數均創逾兩周最大升幅，恒指曾高見17999.13點，是11月18日後最高。