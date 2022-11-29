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會否重新考慮疫情應對政策？國家衛健委：一直研究 不斷調整

國務院聯防聯控機制今午舉行新聞發布會。被問及考慮到最近中國個別地方的不滿情緒，政府是否會重新考慮疫情應對政策，國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒回應指，疫情發生以來，中國政府一直根據病毒變異的特點和臨床治療的實踐認識，邊防控、邊研究、邊總結、邊調整。

米鋒指，針對奧密克戎（Omicron）變異株傳播力和致病力的特性，以及重症率、死亡率等情況，包括密切關注國際上一些疫情形勢的變化，對於防控的措施，當局一直在研究，不斷在調整，最大程度保護人民利益，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

市場午後傳出中國將採取更寬鬆的防疫措施，中國及香港股市應聲彈起，其中港股收市大漲906點，收復18000點大關，收報18204點，升5.24%。另外，滬深三大指數午後繼續大幅走高。滬指穩守3100點，深證成指終止九連跌，收升2.4%，創板指亦結束六連跌，收漲1.78%。

 

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