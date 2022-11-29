集團貼身內衣業務收入按年升5.5%至24.64億元，主要受受惠於歐美及亞洲零售市場延續早前的復蘇趨勢，多項產品的單價亦有所提升。運動產品方面，期內收入按年大升43.2%至14.84億元，分部毛利為3.58億元。集團指出，運動胸圍在運動熱潮持續下繼續表現強韌，銷情暢旺並成為主要增長動力。

此外，由於疫情受控，全球各國相繼放寬防疫措施，布口罩市場需求放緩，期內收入下跌63%，加上模杯及其他模壓產品隨市場波動錄得輕微雙位數下跌，拖累集團胸杯及其他模壓產品業務期內收入亦跌30.1%至2.13億元。

集團指出，品牌伙伴的庫存壓力明顯上升，料下半財年的下單明顯趨向保守，會面對較大挑戰並延續至明年4至6月，下半財年整體銷售將錄得10至20%的高段跌幅。

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