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維珍妮中期多賺23%至3.13億 派息8.5仙

維珍妮（2199）公布，截至今年9月底止中期純利為3.13億元，按年上升23.1%，每股基本盈利25.6港仙，派息8.5港仙，按年上升25%。集團期內收入為46.13億元，按年增加13.1%，毛利亦升19.2%至11.68億元，毛利率亦升1.3個百分點至25.3%。

集團貼身內衣業務收入按年升5.5%至24.64億元，主要受受惠於歐美及亞洲零售市場延續早前的復蘇趨勢，多項產品的單價亦有所提升。運動產品方面，期內收入按年大升43.2%至14.84億元，分部毛利為3.58億元。集團指出，運動胸圍在運動熱潮持續下繼續表現強韌，銷情暢旺並成為主要增長動力。

此外，由於疫情受控，全球各國相繼放寬防疫措施，布口罩市場需求放緩，期內收入下跌63%，加上模杯及其他模壓產品隨市場波動錄得輕微雙位數下跌，拖累集團胸杯及其他模壓產品業務期內收入亦跌30.1%至2.13億元。

集團指出，品牌伙伴的庫存壓力明顯上升，料下半財年的下單明顯趨向保守，會面對較大挑戰並延續至明年4至6月，下半財年整體銷售將錄得10至20%的高段跌幅。

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