是次合作亦加推人才賦能計劃，為超過2000名學生提供涵蓋雲計算、數據分析、人工智能及機器學習等領域，有超過300個免費培訓課程，並將為完成課程的學生頒發證書。 本地共有9間大學及教育機構參與，包括香港大學、香港大學專業進修學院、香港城市大學、香港專業進修學校、SEED Foundation、Kornerstone 等。

阿里雲智能香港解決方案架構主管潘家和表示，過去客戶應用Web 3.0僅在廣告領域，如NFT和元宇宙活動推廣，所涉人數有限，或只限於會員體驗。 劉彬星表示，初企或大學生的創新思維可就Web 3.0提出更多應用，促進香港數碼轉型。

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